Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 апреля 2017, 14:10



«Норникель» инициирует разработку международной Хартии об информационной безопасности критических объектов промышленности

Ежегодный форум, который эксперты неофициально называют «электронный Давос», собрал на площадке в немецком Гармиш-Партенкирхене представителей корпораций, органов государственной власти и ведущих экспертов, чтобы обсудить вопросы глобальной ИТ-безопасности. Ключевой темой конференции стали проблемы влияния кибератак на функционирование объектов критической инфраструктуры. С докладом, посвященным подходам компании к решению подобных проблем и вопросов ИТ-безопасности промышленных предприятий, на форуме выступил вице-президент Владислав Гасумянов. По его словам, информационная среда из года в год становится более агрессивной, а сложность атак растет пропорционально степени автоматизации бизнес-процессов. «Вопросы повседневной безопасности активов успешно решаются в «Норникеле» на уровне группы компаний. Однако есть юридические аспекты противодействия кибератакам, которые должны регулироваться на международном уровне», - отметил он. По словам Гасумянова, бизнесу не принципиально первоочередное определение источника атаки, поскольку основная задача заключается в своевременном оперативном выявлении и нейтрализации киберугроз. Однако, с точки зрения правоприменения и легального противодействия в дальнейшем, важен поиск и нахождение первопричины и правового субъекта атаки для последующего принятия соответствующих правовых действий. «Здесь бизнес и государство действуют симбиотически, естественным образом дополняя друг друга», - добавил Владислав Гасумянов. Тема информационной безопасности на производственных объектах - один из приоритетных направлений в работе ИТ-индустрии, и должна быть поддержана не только на корпоративном, но и государственном уровнях, - отмечали выступавшие на конференции специалисты. Спикеры обратили внимание участников, что в случае отсутствия должного внимания к вопросам противодействия кибератакам, может возникнуть, так называемый, «эффект домино», когда в результате всего одной, но тщательно проработанной атаки на ключевое отраслевое предприятие, пострадает экономика всей страны. В завершении форума «Норникель» выступил с инициативой разработки Хартии об информационной безопасности критических объектов промышленности, предусматривающей, в том числе, принцип использования лучших мировых практик при выработке международных документов в указанной сфере. Инициатива компании получила единодушное одобрение участников. По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских, опыт таких компаний, как «Норникель», помогает формированию безопасной глобальной киберсреды на международном уровне.

Просмотров:46 Делегация «Норникеля» приняла участие в ХI научном форуме «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности», организованном международным исследовательским консорциумом информационной безопасности (IISRC/МИКИБ), членом которого компания является с 2016 г.Ежегодный форум, который эксперты неофициально называют «электронный Давос», собрал на площадке в немецком Гармиш-Партенкирхене представителей корпораций, органов государственной власти и ведущих экспертов, чтобы обсудить вопросы глобальной ИТ-безопасности.Ключевой темой конференции стали проблемы влияния кибератак на функционирование объектов критической инфраструктуры.С докладом, посвященным подходам компании к решению подобных проблем и вопросов ИТ-безопасности промышленных предприятий, на форуме выступил вице-президент Владислав Гасумянов. По его словам, информационная среда из года в год становится более агрессивной, а сложность атак растет пропорционально степени автоматизации бизнес-процессов. «Вопросы повседневной безопасности активов успешно решаются в «Норникеле» на уровне группы компаний. Однако есть юридические аспекты противодействия кибератакам, которые должны регулироваться на международном уровне», - отметил он.По словам Гасумянова, бизнесу не принципиально первоочередное определение источника атаки, поскольку основная задача заключается в своевременном оперативном выявлении и нейтрализации киберугроз. Однако, с точки зрения правоприменения и легального противодействия в дальнейшем, важен поиск и нахождение первопричины и правового субъекта атаки для последующего принятия соответствующих правовых действий. «Здесь бизнес и государство действуют симбиотически, естественным образом дополняя друг друга», - добавил Владислав Гасумянов.Тема информационной безопасности на производственных объектах - один из приоритетных направлений в работе ИТ-индустрии, и должна быть поддержана не только на корпоративном, но и государственном уровнях, - отмечали выступавшие на конференции специалисты. Спикеры обратили внимание участников, что в случае отсутствия должного внимания к вопросам противодействия кибератакам, может возникнуть, так называемый, «эффект домино», когда в результате всего одной, но тщательно проработанной атаки на ключевое отраслевое предприятие, пострадает экономика всей страны.В завершении форума «Норникель» выступил с инициативой разработки Хартии об информационной безопасности критических объектов промышленности, предусматривающей, в том числе, принцип использования лучших мировых практик при выработке международных документов в указанной сфере. Инициатива компании получила единодушное одобрение участников.По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских, опыт таких компаний, как «Норникель», помогает формированию безопасной глобальной киберсреды на международном уровне.