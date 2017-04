Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 апреля 2017, 14:40



165 собак боролись за звание Чемпиона Российской Кинологической Федерации (РКФ) на региональной выставке клуба служебного собаководства в Норильске

Спортивное состязание для участников и праздник для зрителей состоялся в гаражном помещении спортцентра «Радуга». Оценивала четвероногих участников квалифицированный судья из Москвы Вера Губина. Были выбраны лучшие бэбики (возраст от 3 до 6 месяцев), щенки (от 6 до 9 месяцев), юниоры (от 9 до 18 месяцев), и взрослые собаки. Лучшие представители пород затем встретились в большом бесте в борьбе на звание BIS (Лучшая собака выставки). В Шоу Чемпионов первыми стали - пудель миниатюрный коричневый Nevskiy dom Sebastian Severny Kapriz (владелец Дедаева А.А), на втором месте - американский стаффордширский терьер Moya Oda Yes you are special for me (владелец Горчакова Д.Ю), на третьем сенбернар д/ш Kalnu Sniegs Junona (владелец Голубцова Т.Н). Титул «самая красивая собака выставки» завоевал сенбернар д/ш Kalnu Sniegs Junona. В рамках выставки в честь 35-летнего юбилея Норильского городского клуба служебного собаководства были проведены конкурсы: ребенок и собака, конкурс костюмов, шоу чемпионов. Дети показали свои навыки и умения достойно представлять собаку на ринке. В младшей возрастной категории победили Илья Поплавский и такса Ляля, в старшей возрастной группе первыми стали Денис Коньков и бигль Валси Яромир. Завершился праздник церемонией награждения и конкурсом костюмов.

Просмотров:30 С 10 утра и до 23 часов четвероногие красавцы всех размеров и мастей, пушистые и гладкие, маленькие и большие прошлись по красной ковровой дорожке. Всего на выставке были заявлены более пятидесяти представителей разных пород, из них - около двадцати американских стаффордширских терьеров, пятнадцать йорков, больше десятка сибирских хасок и др.Спортивное состязание для участников и праздник для зрителей состоялся в гаражном помещении спортцентра «Радуга». Оценивала четвероногих участников квалифицированный судья из Москвы Вера Губина. Были выбраны лучшие бэбики (возраст от 3 до 6 месяцев), щенки (от 6 до 9 месяцев), юниоры (от 9 до 18 месяцев), и взрослые собаки. Лучшие представители пород затем встретились в большом бесте в борьбе на звание BIS (Лучшая собака выставки). В Шоу Чемпионов первыми стали - пудель миниатюрный коричневый Nevskiy dom Sebastian Severny Kapriz (владелец Дедаева А.А), на втором месте - американский стаффордширский терьер Moya Oda Yes you are special for me (владелец Горчакова Д.Ю), на третьем сенбернар д/ш Kalnu Sniegs Junona (владелец Голубцова Т.Н). Титул «самая красивая собака выставки» завоевал сенбернар д/ш Kalnu Sniegs Junona.В рамках выставки в честь 35-летнего юбилея Норильского городского клуба служебного собаководства были проведены конкурсы: ребенок и собака, конкурс костюмов, шоу чемпионов. Дети показали свои навыки и умения достойно представлять собаку на ринке. В младшей возрастной категории победили Илья Поплавский и такса Ляля, в старшей возрастной группе первыми стали Денис Коньков и бигль Валси Яромир. Завершился праздник церемонией награждения и конкурсом костюмов.