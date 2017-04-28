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28 апреля 2017, 15:17



В Норильске полицейские, общественники и ученики юридических классов устроили чаепитие для ветеранов.

В гости в местное общественное объединение «Норильский городской совет ветеранов войны и труда» визитеры пришли не с пустыми руками. Накануне специально для праздничного чаепития школьники сами испекли торты и яблочные пироги. Вкусные гостинцы принесли и стражи порядка. Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции, отделения охраны общественного порядка и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции вместе с членом общественного совета Мариной Андриюк угощали пожилых людей и наливали чай. Ветераны же, радушно встретив гостей, не только охотно делились с ними воспоминаниями о своей жизни и рассказами о временах военного лихолетья, но и вместе с гостями спели старые добрые песни военных лет. Несмотря на то, что годы берут свое, ветераны и сегодня по-прежнему бодры и жизнелюбивы. Так, особенно активные пенсионеры наизусть прочли стихи. Сотрудники полиции, общественники и школьники еще раз поблагодарили их за Великую Победу, пожелали крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.

Просмотров:164 В преддверии Дня Победы сотрудники отдела МВД России по г. Норильску, представители общественного совета при норильской полиции и ученики 10-го и 11-го юридических классов школы № 14 в рамках акции «Спасибо за Победу» навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Для пожилых норильчан этот визит стал полной неожиданностью и приятным сюрпризом.В гости в местное общественное объединение «Норильский городской совет ветеранов войны и труда» визитеры пришли не с пустыми руками. Накануне специально для праздничного чаепития школьники сами испекли торты и яблочные пироги. Вкусные гостинцы принесли и стражи порядка.Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции, отделения охраны общественного порядка и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции вместе с членом общественного совета Мариной Андриюк угощали пожилых людей и наливали чай. Ветераны же, радушно встретив гостей, не только охотно делились с ними воспоминаниями о своей жизни и рассказами о временах военного лихолетья, но и вместе с гостями спели старые добрые песни военных лет.Несмотря на то, что годы берут свое, ветераны и сегодня по-прежнему бодры и жизнелюбивы. Так, особенно активные пенсионеры наизусть прочли стихи.Сотрудники полиции, общественники и школьники еще раз поблагодарили их за Великую Победу, пожелали крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.