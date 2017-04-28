|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
20:56 Норильчанка ответит в суде за мошенничество
20:55 Житель Талнаха предстанет перед судом за совершение грабежа
20:52 В Норильске направлено в суд уголовное дело по факту пособничества в подделке документа
16:03 С 1 мая изменяется режим работы налоговой инспекции.
15:42 Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю навестил ветеранов МВД.
15:17 В Норильске полицейские, общественники и ученики юридических классов устроили чаепитие для ветеранов.
14:40 165 собак боролись за звание чемпиона Российской кинологической федерации (РКФ) на региональной выставке клуба служебного собаководства в Норильске.
14:10 «Норникель» инициирует разработку международной Хартии об информационной безопасности критических объектов промышленности.
13:59 29 апреля 2017 года на стадионе «Заполярник» состоится турнир по механизированному биатлону среди инвалидов города Норильска.
13:42 Детской библиотеке имени Саши Петряева в этом году исполняется 60 лет.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх