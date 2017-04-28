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28 апреля 2017, 15:42

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю навестил ветеранов МВД.


Сегодня начальник Главного управления МВД России по краю Александр Речицкий и член общественного совета при ГУ Юрий Тяжельников навестили ветерана МВД, майора внутренней службы в отставке Александру Федоровну Тушинскую.
К сожалению, накануне праздника у Александры Федоровны возникли проблемы со здоровьем, поэтому сейчас она проходит курс лечения в медико-санитарной части ГУ МВД по краю.
Александре Тушинской было 4 года, когда началась война. Ее отец ушел на фронт, а мама и пятеро детей попали в фашистский концлагерь. О том пережитом времени у Александры Федоровны остались очень тяжелые воспоминания: узников кормили остатками пищи, приготавливаемой для собак. Применялись страшные пытки за малейшее непослушание. Подростки и женщины копали ходы сообщения, строили блиндажи для немцев под дулом автоматов. Если кто терял силы, не мог таскать деревья, копать, их тут же расстреливали. Весной 1943 года советские войска освободили узников концлагеря.
В органы внутренних дел Александра Федоровна пришла в марте 1965 года, службу начинала с должности врача-стоматолога медчасти ИТК–26 УМЗ УООП Красноярского крайисполкома. 25 лет Александра Федоровна отдала службе Отечеству, вышла в отставку в мае 1990 года, с должности начальника спецотдела ИТК-6 УИН УВД Красноярского края.
Также Александр Георгиевич навестил участника боевых действий в Венгрии, ветерана МВД, капитана внутренней службы в отставке Дмитрия Ивановича Тулумана. В период с сентября 1955-го по сентябрь 1958 года он проходил службу в Вооруженных силах СССР, в 80-м парашютно-десантном полку. С 24 октября по 10 ноября 1956 года указанный полк входил в состав действующей армии, принимавшей участие в боевых действиях в Венгрии.
В 1960 году Дмитрий Иванович закончил Каунасскую среднюю специальную школу милиции МВД СССР. В этом же году назначен на должность оперуполномоченного БХСС отделения милиции Нижнеингашского района, служил на разных должностях. Вышел в отставку в мае 1987 года с должности дежурного помощника начальника СИЗО № 5 (г. Игарка) УИТУ УВД Красноярского крайисполкома.
Начальник Главного управления Александр Речицкий поздравил ветеранов с наступающим праздником Великой Победы, пожелал им здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа, вручил подарки и цветы.
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