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28 апреля 2017, 16:03



С 1 мая изменяется режим работы налоговой инспекции.



Просмотров:176 Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю сообщает об изменении режима работы инспекции по приему налогоплательщиков с 1 мая 2017 года. Понедельник, среда - с 9 до 18 часов; вторник, четверг - с 9 до 20 часов; пятница - с 9 до 16.45. Вторая и четвертая субботы каждого месяца - с 10 до 15 часов.