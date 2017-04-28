Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 апреля 2017, 20:52



В Норильске направлено в суд уголовное дело по факту пособничества в подделке документа

В ходе проверки водителя по оперативным базам, было установлено, что в 2015 году за вождение в состоянии опьянения он был лишен права управления транспортным средством и срок этого лишения истекает только в сентябре 2017 года. В дальнейшем полицейские установили, что, решив не дожидаться установленного законом ограничения, злоумышленник за вознаграждение в 20 тысяч рублей в Оренбургской области приобрел себе водительское удостоверение, с которым за две недели до задержания в Норильске устроился на работу в фирму по осуществлению грузоперевозок. В связи с тем, что мужчина с преступным умыслом передал злоумышленникам копии документов для изготовления фальшивого удостоверения, в его отношении дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Пособничество в подделке иного официального документа». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения. Трудовые отношения с мужчиной расторгнуты.

Просмотров:161 В марте 2017 года на автодороге Норильск-Алыкель инспекторы ДПС для проверки документов остановили грузовой автомобиль «МАЗ». Водитель транспортного средства предъявил дорожным полицейским водительские права с признаками подделки.В ходе проверки водителя по оперативным базам, было установлено, что в 2015 году за вождение в состоянии опьянения он был лишен права управления транспортным средством и срок этого лишения истекает только в сентябре 2017 года.В дальнейшем полицейские установили, что, решив не дожидаться установленного законом ограничения, злоумышленник за вознаграждение в 20 тысяч рублей в Оренбургской области приобрел себе водительское удостоверение, с которым за две недели до задержания в Норильске устроился на работу в фирму по осуществлению грузоперевозок.В связи с тем, что мужчина с преступным умыслом передал злоумышленникам копии документов для изготовления фальшивого удостоверения, в его отношении дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Пособничество в подделке иного официального документа». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения. Трудовые отношения с мужчиной расторгнуты.