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28 апреля 2017, 20:55



Житель Талнаха предстанет перед судом за совершение грабежа

Полицейские установили, что заявитель проживал в квартире жительницы Талнаха, которая в вечернее время на звонок в дверь открыла мужчине с маской на лице. Он прошел в квартиру и потребовал от мужчины съехать. Получив отказ, нежданный визитер нанес ему несколько ударов, после чего насильно вывел из квартиры, забрав его сотовый телефон стоимостью 3 тысячи рублей и 3-литровую коробку вина, приобретенную потерпевшим за 500 рублей. Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его в течение дежурных суток с момента поступления сообщения. Оказался им 19-летний житель Талнаха. Как выяснили полицейские, дочь сожительницы потерпевшего была против их совместного проживания, о чем рассказала своему приятелю. Молодой человек решил оказать помощь подруге, в результате чего преступил Закон. В отношении молодого человека дознавателями отдела полиции №2 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.

Просмотров:148 В дежурную часть Отдела полиции №2 обратился 42-летний житель района Талнах, который сообщил, что был избит и ограблен.Полицейские установили, что заявитель проживал в квартире жительницы Талнаха, которая в вечернее время на звонок в дверь открыла мужчине с маской на лице. Он прошел в квартиру и потребовал от мужчины съехать. Получив отказ, нежданный визитер нанес ему несколько ударов, после чего насильно вывел из квартиры, забрав его сотовый телефон стоимостью 3 тысячи рублей и 3-литровую коробку вина, приобретенную потерпевшим за 500 рублей.Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его в течение дежурных суток с момента поступления сообщения. Оказался им 19-летний житель Талнаха.Как выяснили полицейские, дочь сожительницы потерпевшего была против их совместного проживания, о чем рассказала своему приятелю. Молодой человек решил оказать помощь подруге, в результате чего преступил Закон.В отношении молодого человека дознавателями отдела полиции №2 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.