Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 апреля 2017, 20:56



Норильчанка ответит в суде за мошенничество

Как выяснили полицейские, 32-летняя жительница Норильска утеряла в ночном клубе свой мобильный телефон, нашедший его мужчина с помощью подключенной услуги списал со счета женщины более 16 тысяч рублей. Норильчанка обратилась в полицию. Стражи порядка в ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемого и вернули заявительнице похищенные им денежные средства. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, но поскольку ущерб был полностью возмещен, стороны примирились в суде. Тем не менее, криминальная история получила продолжение. Как установили стражи порядка, одновременно с заявлением в полицию женщина написала претензию в банк. Однако после возмещения ей ущерба со стороны обналичившего ее денежные средства мужчины, сотрудникам банка о данном факте она не сообщила. В результате банк признал обоснованной поступившую претензию и принял решение о возврате клиентке неправомерно списанной денежной суммы. Норильчанка воспользовалась ситуацией, обналичила повторно возвращенные ей денежные средства и использовала их по своему усмотрению. В ее отношении дознавателями Отдела полиции №1 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.

Просмотров:164 В дежурную часть Отдела МВД России по г. Норильску обратился представитель банка, который сообщил о том, что одна из клиенток совершила хищение денежных средств на сумму более 16 тысяч рублей.Как выяснили полицейские, 32-летняя жительница Норильска утеряла в ночном клубе свой мобильный телефон, нашедший его мужчина с помощью подключенной услуги списал со счета женщины более 16 тысяч рублей. Норильчанка обратилась в полицию. Стражи порядка в ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемого и вернули заявительнице похищенные им денежные средства. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, но поскольку ущерб был полностью возмещен, стороны примирились в суде.Тем не менее, криминальная история получила продолжение. Как установили стражи порядка, одновременно с заявлением в полицию женщина написала претензию в банк. Однако после возмещения ей ущерба со стороны обналичившего ее денежные средства мужчины, сотрудникам банка о данном факте она не сообщила. В результате банк признал обоснованной поступившую претензию и принял решение о возврате клиентке неправомерно списанной денежной суммы. Норильчанка воспользовалась ситуацией, обналичила повторно возвращенные ей денежные средства и использовала их по своему усмотрению.В ее отношении дознавателями Отдела полиции №1 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.