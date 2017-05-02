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2 мая 2017, 13:12



Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», одного из крупнейших мировых производителей рафинированного никеля и палладия, рекомендует годовому общему собранию акционеров компании, которое состоится 9 июня 2017 года, утвердить финальные дивиденды по итогам 2016 финансового года в размере 446,10 рубля на одну обыкновенную акцию (около 7,83 доллара США по курсу ЦБ РФ на 28.04.2017).



Просмотров:156 Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», одного из крупнейших мировых производителей рафинированного никеля и палладия, рекомендует годовому общему собранию акционеров компании, которое состоится 9 июня 2017 года, утвердить финальные дивиденды по итогам 2016 финансового года в размере 446,10 рубля на одну обыкновенную акцию (около 7,83 доллара США по курсу ЦБ РФ на 28.04.2017).