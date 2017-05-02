Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 мая 2017, 13:14



День труда прошел в Кайеркане в гимназии № 11.

В рамках дня труда на первом этаже и в столовой гимназии была организована благотворительная ярмарка. Ученики 5-9-х классов на уроках технологии вместе с педагогами Еленой Гордиенко, Людмилой Гановской и Сергеем Лешуковым в течение нескольких недель готовили различные сувениры, предметы интерьера, игрушки и украшения для продажи. Подключились к ярмарке и повара учреждения - они испекли вкусные пирожки и ватрушки. На ярмарку пришли ученики гимназии вместе со своими родителями. За час бойкой торговли были раскуплены все товары. Вырученные от ярмарки средства пойдут в фонд благотворительной городской акции «Сохраним память Великой Победы!» для оказания помощи ветеранам Норильска. Завершился день юбилейной, XV церемонией чествования лучших учеников «Звезды гимназии» и праздничной программой «Виват гимназия!».

Просмотров:121 Ученики 1-8-х классов приняли участие в работе творческих мастерских по изготовлению стенгазет и украшений стен гимназии к празднику Великой Победы. Старшеклассники были задействованы в марафоне «Спортивные рекорды» - ребята сразились в шашечно-шахматном турнире и поиграли в подвижные игры с мячом.В рамках дня труда на первом этаже и в столовой гимназии была организована благотворительная ярмарка. Ученики 5-9-х классов на уроках технологии вместе с педагогами Еленой Гордиенко, Людмилой Гановской и Сергеем Лешуковым в течение нескольких недель готовили различные сувениры, предметы интерьера, игрушки и украшения для продажи. Подключились к ярмарке и повара учреждения - они испекли вкусные пирожки и ватрушки. На ярмарку пришли ученики гимназии вместе со своими родителями. За час бойкой торговли были раскуплены все товары. Вырученные от ярмарки средства пойдут в фонд благотворительной городской акции «Сохраним память Великой Победы!» для оказания помощи ветеранам Норильска.Завершился день юбилейной, XV церемонией чествования лучших учеников «Звезды гимназии» и праздничной программой «Виват гимназия!».