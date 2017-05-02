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2 мая 2017, 13:15



В спортзале «Солнышко» прошел 41-й турнир по боксу «Приз Талнаха».

Кроме того, были подведены итоги спортивного сезона: лучшими тренерами были признаны Владимир Лазник, Сергей Могутнов, Денис Дурасов и Максим Трофимов. Лучшими боксерами сезона стали Максим Семенов (ДЮСШ), Эреджеп Мухтаров (ДЮСШ), Владислав Якимов (ДЮСШ-4) и Богдан Андреянов (ДЮСШ-4).

Просмотров:126 Соревнования собрали более ста участников из Большого Норильска и Дудинки. Лучшими боксерами в своих возрастных группах стали Богдан Ковальчук (2005-2006 г. р.) из ДЮСШ-4, Сергей Ким (2003-2004 г. р.) из ДЮСШ и Сергей Сазанаков (1999 г. р. и старше) из Дудинки.Кроме того, были подведены итоги спортивного сезона: лучшими тренерами были признаны Владимир Лазник, Сергей Могутнов, Денис Дурасов и Максим Трофимов. Лучшими боксерами сезона стали Максим Семенов (ДЮСШ), Эреджеп Мухтаров (ДЮСШ), Владислав Якимов (ДЮСШ-4) и Богдан Андреянов (ДЮСШ-4).