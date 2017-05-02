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2 мая 2017, 13:22



«Норникель» выдвигает обвинения против правительства Ботсваны.



Просмотров:155 На сайте «Норникеля» сообщается, что компания намерена возбудить в Ботсване судебное разбирательство против правительства этой страны в отношении его участия в безответственной деятельности BCL Limited и BCL Investments Proprietary Limited (далее - совместно именуемые BCL), и взыскать 271 миллион долларов США (плюс убытки и прочие расходы), которые ей причитаются в связи с продажей 50% доли в руднике Nkomati в Южной Африке и 6,4 миллиона долларов США в связи с продажей рудника Tati в Ботсване. Правительство Ботсваны является фактическим владельцем акций BCL через свое юридическое лицо MDCB.