Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 мая 2017, 13:45



Победители творческих конкурсов «Заполярной правды» побывали вместе с родителями на экскурсии в малом храме Норильской епархии.

На экскурсии, организованной «Заполярной правдой» и Духовно-просветительским центром Норильской епархии, побывали более двадцати ребятишек в возрасте от трех до тринадцати лет: ученики школ № 3, 6, а также победители пасхальных онлайн-конкурсов, проводимых на сайте «Заполярки» с 23 марта по 26 апреля 2017 года.

Просмотров:133 Детсадовцев и школьников у входа встретила директор Духовно-просветительского центра Татьяна Пучканева. Она рассказала ребятам об истории храма, его устройстве, поведении в нем и о жизни святого Иоанна Предтечи. Погрузившись в духовный мир православия, дети задавали вопросы о православных праздниках и святых, а родителей интересовали темы жертвенности, любви и смысла жизни. Многие признались, что о некоторых интересных фактах услышали впервые. Часовая лекция пролетела как мгновение, а ценные советы запомнятся на всю жизнь. После экскурсии школьники без ошибок ответили на все вопросы: почему православный человек не должен снимать крестик, зачем покрывать голову платком, почему матерные слова могут стать причиной болезни матери, каким образом курящие люди губят не только свое здоровье, но и душу, притягивая к себе негатив.На экскурсии, организованной «Заполярной правдой» и Духовно-просветительским центром Норильской епархии, побывали более двадцати ребятишек в возрасте от трех до тринадцати лет: ученики школ № 3, 6, а также победители пасхальных онлайн-конкурсов, проводимых на сайте «Заполярки» с 23 марта по 26 апреля 2017 года.