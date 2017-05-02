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Пасха 2017

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2 мая 2017, 13:45

Победители творческих конкурсов «Заполярной правды» побывали вместе с родителями на экскурсии в малом храме Норильской епархии.


Детсадовцев и школьников у входа встретила директор Духовно-просветительского центра Татьяна Пучканева. Она рассказала ребятам об истории храма, его устройстве, поведении в нем и о жизни святого Иоанна Предтечи. Погрузившись в духовный мир православия, дети задавали вопросы о православных праздниках и святых, а родителей интересовали темы жертвенности, любви и смысла жизни. Многие признались, что о некоторых интересных фактах услышали впервые. Часовая лекция пролетела как мгновение, а ценные советы запомнятся на всю жизнь. После экскурсии школьники без ошибок ответили на все вопросы: почему православный человек не должен снимать крестик, зачем покрывать голову платком, почему матерные слова могут стать причиной болезни матери, каким образом курящие люди губят не только свое здоровье, но и душу, притягивая к себе негатив.
На экскурсии, организованной «Заполярной правдой» и Духовно-просветительским центром Норильской епархии, побывали более двадцати ребятишек в возрасте от трех до тринадцати лет: ученики школ № 3, 6, а также победители пасхальных онлайн-конкурсов, проводимых на сайте «Заполярки» с 23 марта по 26 апреля 2017 года.

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    Список новостей

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17:30   Норильские полицейские задержали злоумышленника, решившего поживиться за чужой счет. 16:58   Летний фестиваль ГТО открылся в столице Таймыра.
16:37   В Норильске прошел 1-й открытый Арктический турнир по зимнему волейболу среди мужских и женских команд на Кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». 16:24   Система коммерциализации перспективных разработок в сфере медицины создается в Красноярском крае.
15:43   Красноярские врачи провели сложнейшую операцию на сердце и спасли жизнь новорожденному. 14:33   Таймырские хоккеисты одержали победу в турнире по хоккею с шайбой, посвященном 350-летию Дудинки.
14:26   На Олимп взошло «Образование». В Дудинке подвели итоги спартакиады трудовых коллективов Таймыра. 14:07   Житель Норильска предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании квартиры.
13:45   Победители творческих конкурсов «Заполярной правды» побывали вместе с родителями на экскурсии в малом храме Норильской епархии. 13:22   «Норникель» выдвигает обвинения против правительства Ботсваны.
13:15   В спортзале «Солнышко» прошел 41-й турнир по боксу «Приз Талнаха». 13:14   День труда прошел в Кайеркане в гимназии № 11.
13:12   Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», одного из крупнейших мировых производителей рафинированного никеля и палладия, рекомендует ...

 28 апреля 2017 
20:56   Норильчанка ответит в суде за мошенничество. 20:55   Житель Талнаха предстанет перед судом за совершение грабежа.
20:52   В Норильске направлено в суд уголовное дело по факту пособничества в подделке документа. 16:03   С 1 мая изменяется режим работы налоговой инспекции.
15:42   Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю навестил ветеранов МВД. 15:17   В Норильске полицейские, общественники и ученики юридических классов устроили чаепитие для ветеранов.
14:40   165 собак боролись за звание чемпиона Российской кинологической федерации (РКФ) на региональной выставке клуба служебного собаководства в Норильске. 14:10   «Норникель» инициирует разработку международной Хартии об информационной безопасности критических объектов промышленности.
13:59   29 апреля 2017 года на стадионе «Заполярник» состоится турнир по механизированному биатлону среди инвалидов города Норильска. 13:42   Детской библиотеке имени Саши Петряева в этом году исполняется 60 лет.
13:10   В Норильске проживают 3648 иностранных граждан. Об этом главе города доложили на заседании консультативного совета по делам национальностей. 13:03   Отдел МВД России по г. Норильску объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел.
13:00   Принять участие в акции «День государственной электронной услуги» приглашает отдел по вопросам миграции и регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД отдела МВД России по г. Норильску.

 27 апреля 2017 
17:40   Никель подешевел из-за падения китайского импорта. 16:57   Результаты смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Норильске были подведены вчера на расширенном ...
16:53   На 69-м году жизни не стало Владимира Тягичева, заслуженного артиста России, известного в Норильске актера. Это случилось 26 апреля в Нижнем Новгороде. 16:34   Сегодня стали известны итоги кулинарного конкурса «Празднуем Пасху», проводимого на сайте Заполярной правды с 17 по 26 апреля.
16:24   Благотворительный фонд «Территория добра» продолжает сбор средств на лечение 14-летней норильчанки Алины Орловой. 16:01   Автомобилисты Большого Норильска объединились для помощи ветеранам.
15:52   30 апреля в 14.00 в музейном комплексе Норильска состоится презентация нового проекта – «Музей людей». 15:42   Глава Норильска Олег Курилов дал интервью для официального сайта «Парламентской газеты».
15:28   Жителей Большого Норильска приглашают поболеть за юных борцов. 14:42   В Норильске полицейские доказали вину бывшего бухгалтера одной из фирм в присвоении более 13 миллионов рублей.
14:37   Стражи порядка напоминают алгоритм получения справки о судимости. 14:14   В рамках подготовки к 65-летнему юбилею Норильска в мае в городе стартуют два конкурса, к участию в которых приглашаются все желающие.
14:01   4,5 миллиона российских семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу. 13:01   30 апреля 2017 года в 17.00 в Большом зале городского Центра культуры пройдет концерт "Большой Норильск – танцуют все".
12:32   В годовщину Чернобыльской аварии 26 апреля норильчане собрались в стенах Музейного комплекса, чтобы вспомнить трагические события тридцатилетней давности. 12:12   Сегодня вступает в силу федеральный закон, заменяющий страховые выплаты по ОСАГО на восстановительный ремонт поврежденного при ДТП автомобиля.
11:37   В Норильске полицейские доказали вину бывшего бухгалтера одной из фирм в присвоении более 13 миллионов рублей. 11:34   29 апреля 2017 года в 12.00 на площади перед городским Центром культуры пройдет флешмоб, посвященный Международному дню танца.

 26 апреля 2017 
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18:50   Творческая молодежь Норильска присоединилась к краевой акции «Пешеход на переход». 18:47   Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучат пути миграции диких северных оленей через плато Путорана в Красноярском крае.




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