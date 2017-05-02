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2 мая 2017, 14:07



Житель Норильска предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании квартиры.

На место незамедлительно прибывала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, в ходе которого никаких подозрительных вещей, взрывчатых веществ и иных запрещенных предметов не обнаружили. Личность звонившего полицейские установили по горячим следам. Им оказался жилец квартиры. Злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в ОМВД по г. Норильску.

Просмотров:143 Норильские полицейские завершили расследование и направили в суд уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании. Как было установлено, в декабре 2016 года 27-летний житель Норильска, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил, что в доме в Центральном районе города якобы заминирована дверь.На место незамедлительно прибывала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, в ходе которого никаких подозрительных вещей, взрывчатых веществ и иных запрещенных предметов не обнаружили.Личность звонившего полицейские установили по горячим следам. Им оказался жилец квартиры. Злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в ОМВД по г. Норильску.