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2 мая 2017, 14:26



На Олимп взошло «Образование». В Дудинке подвели итоги спартакиады трудовых коллективов Таймыра.

Торжественное закрытие VI спартакиады трудовых коллективов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, посвященной 350- летию города Дудинки, состоялось в малом зале КДЦ «Арктика». По итогам спартакиады трудовых коллективов четвертое место заняла команда «Динамо», спортсмены из администрации стали третьими, серебро - у команды сельского поселения Караул, первое место завоевала команда «Образование». Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, медалями, кубками и памятными призами.

Просмотров:132 Организатором соревнований выступило управление по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района. Состязания длились четыре дня. Борьба за медали шла по четырем видам спорта: волейболу, мини-футболу, настольному теннису и дартсу.Торжественное закрытие VI спартакиады трудовых коллективов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, посвященной 350- летию города Дудинки, состоялось в малом зале КДЦ «Арктика».По итогам спартакиады трудовых коллективов четвертое место заняла команда «Динамо», спортсмены из администрации стали третьими, серебро - у команды сельского поселения Караул, первое место завоевала команда «Образование». Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, медалями, кубками и памятными призами.