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2 мая 2017, 14:33

Таймырские хоккеисты одержали победу в турнире по хоккею с шайбой, посвященном 350-летию Дудинки.


Турнир по хоккею с шайбой прошел на ледовой арене «Таймыр». Соревнования проводились в рамках ночной лиги. Участие в них приняли команды из Дудинки, Норильска, Кайеркана и Талнаха.
Под звуки гимна Российской Федерации турнир, посвящённый 350-летнему юбилею заполярного города, был открыт. На льду встретились команды «Таймыр» (Дудинка, капитан Евгений Голиков), «Ремонтник» (Норильск, капитан Вячеслав Ивченко), «Планета» (Талнах, капитан Олег Шевелёв) и «Шахтёр» (Кайеркан, капитан Александр Абдалов).
Вечером состоялась торжественная церемония награждения победителей соревнований. По итогам турнира лучшим бомбардиром был признан Роман Кузнецов из команды «Таймыр». Лучшим вратарем назван Игорь Якунин из команды «Ремонтник». Лучшим нападающим турнира стал Владимир Мезенцев (команда «Планета»), лучшим защитником – Вячеслав Шандуро (команда «Таймыр»).
Приз соревнований «За волю к победе» был вручен норильской команде «Ремонтник». За третье место турнира по хоккею с шайбой между командами «Ночной лиги» награждена команда «Планета», Талнах. Второе место завоевали хоккеисты из Кайеркана - команда «Шахтер». Победителем турнира по хоккею с шайбой, посвященного 350-летнему юбилею города Дудинки, стала команда «Таймыр» города Дудинки.
Участники турнира были награждены грамотами, медалями и кубками.

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