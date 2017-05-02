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2 мая 2017, 15:43



Красноярские врачи провели сложнейшую операцию на сердце и спасли жизнь новорожденному.

Женщина родила в перинатальном центре, после чего новорожденного мальчика перевезли в кардиоцентр. Операция длилась пять часов, основной этап был проведен в условиях глубокой гипотермии, для чего новорожденного охладили до 18 градусов. «Синдром гипоплазии левых отделов сердца - это, пожалуй, самый сложный диагноз в нашей практике как для самого ребенка, так и для врачей, которые с ним занимаются после рождения, – рассказал Алексей Ильин, заведующий детским кардиохирургическим отделением. - Без операции 96% таких пациентов погибают в первые три месяца жизни. У ребенка практически отсутствует левая часть сердца. Прежде чем браться за такую категорию пациентов, необходима уверенность в профессионализме всей команды. Первые пациенты с синдромом гипоплазии левых отделов сердца были прооперированы в нашей клинике три года назад. Мы отслеживаем результаты нашей работы, держим связь с пациентами, чтобы понимать, что мы все делаем правильно». Сейчас мальчик растет и развивается, как и его сверстники, набирает вес, а его мама благодарна красноярским врачам.

Просмотров:128 К красноярским врачам обратилась беременная женщина, у которой на позднем сроке беременности врачи Биробиджана (Еврейский АО) диагностировали синдром гипоплазии левых отделов сердца плода. Пациентке рекомендовали прервать беременность, потому как данный порок сердца некоторые врачи считают «неоперабельным». Но медики Красноярского краевого кардиоцентра решились на сложную операцию, сообщает НИА-Красноярск.Женщина родила в перинатальном центре, после чего новорожденного мальчика перевезли в кардиоцентр. Операция длилась пять часов, основной этап был проведен в условиях глубокой гипотермии, для чего новорожденного охладили до 18 градусов.«Синдром гипоплазии левых отделов сердца - это, пожалуй, самый сложный диагноз в нашей практике как для самого ребенка, так и для врачей, которые с ним занимаются после рождения, – рассказал Алексей Ильин, заведующий детским кардиохирургическим отделением. - Без операции 96% таких пациентов погибают в первые три месяца жизни. У ребенка практически отсутствует левая часть сердца. Прежде чем браться за такую категорию пациентов, необходима уверенность в профессионализме всей команды. Первые пациенты с синдромом гипоплазии левых отделов сердца были прооперированы в нашей клинике три года назад. Мы отслеживаем результаты нашей работы, держим связь с пациентами, чтобы понимать, что мы все делаем правильно».Сейчас мальчик растет и развивается, как и его сверстники, набирает вес, а его мама благодарна красноярским врачам.