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2 мая 2017, 16:24



Система коммерциализации перспективных разработок в сфере медицины создается в Красноярском крае.

Как было отмечено, что в настоящее время в Красноярском крае реализуется множество перспективных междисциплинарных научно-исследовательских проектов в области создания изделий медицинского назначения, а также медицинской техники. Так, ученые Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" (ФИЦ КНЦ СО РАН) совместно с представителями вузов и наукоёмких предприятий реализуют проекты по созданию вакуумных повязок и магнитных наночастиц для заживления ран, спрея для определения границ злокачественных опухолей, диагностических приборов на основе биолюминесцентных аналитических систем, изделий для восстановления постинсультных нарушений двигательных функций и других разработок. Участники рабочей встречи договорились о реализации комплексного междисциплинарного проекта, который предполагает создание в Красноярском крае системы коммерциализации перспективных биомедицинских разработок. В рамках реализации проекта на базе Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России будет создана совместная с ФИЦ КНЦ СО РАН лаборатория, в которой будет осуществляться комплекс доклинических исследований и клинических испытаний, экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий с последующей государственной регистрацией. «Мы стремимся консолидировать ресурсы и потенциал ФАНО, ФМБА, правительства края, Сибирского федерального университета, Красноярского государственного медицинского университета и инновационной инфраструктуры региона для того, чтобы создать в регионе сегмент трансфера технологий в области трансляционной медицины. Для того чтобы выстроить систему коммерциализации разработок, будут реализованы акселерационные программы, Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор и Красноярский наноцентр будут осуществлять генерацию и поддержку стартапов. Особое внимание будет уделено привлечению ресурсов федеральных институтов развития - Фонда содействия инновациям и Фонда развития промышленности», – рассказала Наталья Рязанцева. Разработка паспорта и дорожной карты проекта, а также соответствующего соглашения между ФАНО, ФМБА России и правительством Красноярского края начнется в ближайшее время.

Просмотров:132 В рамках Красноярского экономического форума состоялась трехсторонняя встреча руководителя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимира Уйбы, главы Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова и вице-премьера правительства Красноярского края Натальи Рязанцевой. Стороны договорились о совместной реализации комплексного межведомственного проекта, направленного на создание системы коммерциализации разработок и создания высокотехнологичных производств в сфере медицины, сообщает НИА-Красноярск.Как было отмечено, что в настоящее время в Красноярском крае реализуется множество перспективных междисциплинарных научно-исследовательских проектов в области создания изделий медицинского назначения, а также медицинской техники. Так, ученые Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" (ФИЦ КНЦ СО РАН) совместно с представителями вузов и наукоёмких предприятий реализуют проекты по созданию вакуумных повязок и магнитных наночастиц для заживления ран, спрея для определения границ злокачественных опухолей, диагностических приборов на основе биолюминесцентных аналитических систем, изделий для восстановления постинсультных нарушений двигательных функций и других разработок.Участники рабочей встречи договорились о реализации комплексного междисциплинарного проекта, который предполагает создание в Красноярском крае системы коммерциализации перспективных биомедицинских разработок.В рамках реализации проекта на базе Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России будет создана совместная с ФИЦ КНЦ СО РАН лаборатория, в которой будет осуществляться комплекс доклинических исследований и клинических испытаний, экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий с последующей государственной регистрацией.«Мы стремимся консолидировать ресурсы и потенциал ФАНО, ФМБА, правительства края, Сибирского федерального университета, Красноярского государственного медицинского университета и инновационной инфраструктуры региона для того, чтобы создать в регионе сегмент трансфера технологий в области трансляционной медицины. Для того чтобы выстроить систему коммерциализации разработок, будут реализованы акселерационные программы, Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор и Красноярский наноцентр будут осуществлять генерацию и поддержку стартапов. Особое внимание будет уделено привлечению ресурсов федеральных институтов развития - Фонда содействия инновациям и Фонда развития промышленности», – рассказала Наталья Рязанцева.Разработка паспорта и дорожной карты проекта, а также соответствующего соглашения между ФАНО, ФМБА России и правительством Красноярского края начнется в ближайшее время.