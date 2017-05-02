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2 мая 2017, 16:37



В Норильске прошел 1-й открытый Арктический турнир по зимнему волейболу среди мужских и женских команд на Кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт».

По итогам 44 игр в ходе напряженной борьбы победу одержали среди женщин - Наталья Белова и Анна Кладько (ООО «ЗСК»), среди мужчин - Андрей Чуприн и Кирилл Сологуб (ООО «ННР»). Турнир организован Федерацией волейбола города Норильска под руководством ООО «Норильскникельремонт», при поддержке управления по спорту администрации города Норильска.

Просмотров:124 В течение двух дней, в субботу и воскресенье, на спортивной площадке у Молодежного центра состязались сборные команды Талнаха, ДЮСШ-1, а также подразделения «Норникеля»: медного завода, ООО «Заполярная строительная компания» и ООО «Норильскникельремонт». В серии игр приняли участие семь женских команд и 14 мужских, в каждую из которых вошли по два человека - в общей сложности 42 спортсмена.По итогам 44 игр в ходе напряженной борьбы победу одержали среди женщин - Наталья Белова и Анна Кладько (ООО «ЗСК»), среди мужчин - Андрей Чуприн и Кирилл Сологуб (ООО «ННР»).Турнир организован Федерацией волейбола города Норильска под руководством ООО «Норильскникельремонт», при поддержке управления по спорту администрации города Норильска.