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2 мая 2017, 16:58



Летний фестиваль ГТО открылся в столице Таймыра.

В этом году впервые в фестивале ГТО помимо школьных команд принимают участие трудовые коллективы. Торжественное открытие фестиваля ГТО прошло в спортивном зале дудинской средней школы № 7. Затем началась сдача норм ГТО. В первый день таймырцы стреляли из пневматической винтовки, сдавали подтягивание, наклоны вперед из положения сидя, рывок гири и другие спортивные нормативы. Фестиваль ГТО продлится до конца мая. По окончании всех спортивных мероприятий будут подведены итоги в личном первенстве в каждой возрастной ступени комплекса ГТО.

Просмотров:118 В Дудинке стартовал летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения (далее – фестиваль).В этом году впервые в фестивале ГТО помимо школьных команд принимают участие трудовые коллективы.Торжественное открытие фестиваля ГТО прошло в спортивном зале дудинской средней школы № 7. Затем началась сдача норм ГТО. В первый день таймырцы стреляли из пневматической винтовки, сдавали подтягивание, наклоны вперед из положения сидя, рывок гири и другие спортивные нормативы.Фестиваль ГТО продлится до конца мая. По окончании всех спортивных мероприятий будут подведены итоги в личном первенстве в каждой возрастной ступени комплекса ГТО.