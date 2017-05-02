Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 мая 2017, 17:30



Норильские полицейские задержали злоумышленника, решившего поживиться за чужой счет.

Как установили полицейские, 1 января потерпевший отмечал наступление Нового года в компании приятелей. За распитием спиртного один день перешел в другой. Перемещаясь из одной квартиры в другую, мужчина уснул в подъезде. Разбудила его проходившая мимо женщина. Придя в себя, потерпевший обнаружил, что из карманов его одежды пропал недавно взятый в кредит сотовый телефон и портмоне, в котором помимо банковских карт лежал пин-код к одной из них. С использованием пин-кода со счета мужчины были обналичены денежные средства. Несколько дней спустя, окончательно оправившись от праздничных застолий, потерпевший обратился в полицию. Причиненный ему ущерб был оценен на сумму в 23 тысячи рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали 25-летнего кайерканца, который дал признательные показания. Как выяснили полицейские, в данный подъезд мужчина зашел в гости. Обнаружив на своем пути спящего незнакомца, не смог пройти мимо. К родственникам, к которым он направлялся, в тот день так и не дошел. Обналиченные с похищенной им карты денежные средства злоумышленник потратил на покупку спиртного в ходе празднования новогодних праздников, сотовый телефон подарил приятелю. Следователями отдела полиции № 3 в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Материалы расследования направлены в суд.

Просмотров:133 В начале января за помощью к полицейским обратился 26-летний житель района Кайеркан, который заявил о хищении у него сотового телефона и снятии денежных средств с его банковской карты, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Как установили полицейские, 1 января потерпевший отмечал наступление Нового года в компании приятелей. За распитием спиртного один день перешел в другой. Перемещаясь из одной квартиры в другую, мужчина уснул в подъезде. Разбудила его проходившая мимо женщина. Придя в себя, потерпевший обнаружил, что из карманов его одежды пропал недавно взятый в кредит сотовый телефон и портмоне, в котором помимо банковских карт лежал пин-код к одной из них. С использованием пин-кода со счета мужчины были обналичены денежные средства. Несколько дней спустя, окончательно оправившись от праздничных застолий, потерпевший обратился в полицию. Причиненный ему ущерб был оценен на сумму в 23 тысячи рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления оперативники задержали 25-летнего кайерканца, который дал признательные показания. Как выяснили полицейские, в данный подъезд мужчина зашел в гости. Обнаружив на своем пути спящего незнакомца, не смог пройти мимо. К родственникам, к которым он направлялся, в тот день так и не дошел. Обналиченные с похищенной им карты денежные средства злоумышленник потратил на покупку спиртного в ходе празднования новогодних праздников, сотовый телефон подарил приятелю.Следователями отдела полиции № 3 в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Материалы расследования направлены в суд.