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2 мая 2017, 17:45



Больше трех тысяч норильчан стали участниками маевки и народных гуляний на Театральной площади.

Импровизированная демонстрация никого не оставила равнодушным: водители приветствовали колонну сигналами своих авто, а прохожие с улыбками скандировали вечные майские лозунги: «Мир! Труд! Май!» Всего участниками маевки, состоящей из музейных мастер-классов и пешей экскурсии стали чуть больше 200 горожан. По словам Екатерины Кавериной, младшего научного сотрудника музея, традицию Первомайских маевок, совмещенных с пешими экскурсиями по городу, решено было возрождать в прошлом году. Инициатива нашла горячий отклик у горожан, и в этом году участниками Первомайской маевки стало гораздо больше норильских трудящихся и детворы. Продолжился праздник «Весенним разгуляем» на Театральной площади. Здесь горожан согревали своими талантами и задором творческие коллективы Большого Норильска: «Фристайл», «Талнахский перепляс», «Болеро», «Норильские звездочки», а также вокальные коллективы Voices, «Казачок», «Печки-лавочки», «Терек» и ансамбль народного творчества «Солнцеворот».

Просмотров:114 В час дня музей Норильска распахнул двери для тех, кто решил погрузиться в эпоху СССР и вспомнить о традициях празднования Международного дня солидарности трудящихся. Здесь минута в минуту начались мастер-классы по изготовлению бумажных гвоздик и голубей, в ходе которых провели краткий экскурс в историю норильского Первомая. Когда все необходимые праздничные атрибуты были готовы, горожане с шарами, бумажными цветами, флагами и транспарантами во главе с гидом вышли на улицу и отправились на пешеходную экскурсию с тематическим названием «Музейная маевка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Экскурсионный маршрут начался у здания музея, продолжился с речевками, скандированием праздничных лозунгов и небольшими остановками, во время которых гид-экскурсовод рассказывала о значимых для советских граждан событиях 1 Мая. Завершилась майская демонстрация около памятника Ленину - символу теперь уже безвозвратно ушедшей эпохи СССР.Импровизированная демонстрация никого не оставила равнодушным: водители приветствовали колонну сигналами своих авто, а прохожие с улыбками скандировали вечные майские лозунги: «Мир! Труд! Май!»Всего участниками маевки, состоящей из музейных мастер-классов и пешей экскурсии стали чуть больше 200 горожан. По словам Екатерины Кавериной, младшего научного сотрудника музея, традицию Первомайских маевок, совмещенных с пешими экскурсиями по городу, решено было возрождать в прошлом году. Инициатива нашла горячий отклик у горожан, и в этом году участниками Первомайской маевки стало гораздо больше норильских трудящихся и детворы.Продолжился праздник «Весенним разгуляем» на Театральной площади. Здесь горожан согревали своими талантами и задором творческие коллективы Большого Норильска: «Фристайл», «Талнахский перепляс», «Болеро», «Норильские звездочки», а также вокальные коллективы Voices, «Казачок», «Печки-лавочки», «Терек» и ансамбль народного творчества «Солнцеворот».