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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:55 Житель Талнаха предстанет перед судом за хищение из торговой точки.
17:45 Больше трех тысяч норильчан стали участниками маевки и народных гуляний на Театральной площади.
17:30 Норильские полицейские задержали злоумышленника, решившего поживиться за чужой счет.
16:58 Летний фестиваль ГТО открылся в столице Таймыра.
16:37 В Норильске прошел 1-й открытый Арктический турнир по зимнему волейболу среди мужских и женских команд на Кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт».
16:24 Система коммерциализации перспективных разработок в сфере медицины создается в Красноярском крае.
15:43 Красноярские врачи провели сложнейшую операцию на сердце и спасли жизнь новорожденному.
14:33 Таймырские хоккеисты одержали победу в турнире по хоккею с шайбой, посвященном 350-летию Дудинки.
14:26 На Олимп взошло «Образование». В Дудинке подвели итоги спартакиады трудовых коллективов Таймыра.
14:07 Житель Норильска предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании квартиры.
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