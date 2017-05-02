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2 мая 2017, 17:55



Житель Талнаха предстанет перед судом за хищение из торговой точки.

Прибыв по вызову, полицейские установили, что мужчина пришел в торговый зал с приятелем. Когда последний задержался у одной из витрин, злоумышленник спрятал в одежде бутылку водки стоимостью чуть больше 250 рублей и попытался скрыться, но на выходе из торгового помещения сработала сигнализация «антикражной рамки». Догнать мужчину работникам магазина не удалось, зато не составило труда до приезда наряда полиции задержать пришедшего с ним знакомого. Спустя пару часов сам злоумышленник был задержан оперативниками по месту жительства. Им оказался 28-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Талнаха. Свой поступок полицейским он объяснил состоянием алкогольного опьянения, желанием продолжить начатое застолье с другом, который оказался заложником ситуации и отсутствием денежных средств. Украденную продукцию подозреваемый употребил сразу же по возвращению из магазина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.

Просмотров:122 В дежурную часть отдела полиции № 2 поступил телефонный звонок от представителя продуктового супермаркета, расположенного в районе Талнах, который сообщил, что посетитель торговой точки скрылся с товаром, не рассчитавшись за него.Прибыв по вызову, полицейские установили, что мужчина пришел в торговый зал с приятелем. Когда последний задержался у одной из витрин, злоумышленник спрятал в одежде бутылку водки стоимостью чуть больше 250 рублей и попытался скрыться, но на выходе из торгового помещения сработала сигнализация «антикражной рамки». Догнать мужчину работникам магазина не удалось, зато не составило труда до приезда наряда полиции задержать пришедшего с ним знакомого.Спустя пару часов сам злоумышленник был задержан оперативниками по месту жительства. Им оказался 28-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Талнаха. Свой поступок полицейским он объяснил состоянием алкогольного опьянения, желанием продолжить начатое застолье с другом, который оказался заложником ситуации и отсутствием денежных средств. Украденную продукцию подозреваемый употребил сразу же по возвращению из магазина.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.