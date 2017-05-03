Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 мая 2017, 11:47



В Красноярском крае стартовал первый этап летнего Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По итогам первого этапа будут сформированы команды территорий края для участия во втором этапе, который в июне состоится в Красноярске. В состав сборных войдут представители пяти возрастных ступеней – учащиеся 11-15 лет и взрослые от 30 до 59 лет. Участники будут бороться за победу как в личном, так и в командном зачетах. А школьникам на региональном этапе также предстоит сразиться за путевки на Всероссийский фестиваль комплекса ГТО, который в этом году пройдет на базе Международного детского центра «Артек». Напомним, первый зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди взрослых прошел в Красноярском крае в марте. Участие в краевом этапе приняли 320 человек в возрасте от 18 до 69 лет. За победу боролись 42 команды – 25 из муниципальных районов края и 17 из городов. Первой в общем зачете среди городов стала команда Зеленогорска, а среди муниципальных районов – Шушенского района, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:147 Сейчас проходит первый этап летнего фестиваля ГТО. Участие в нем могут принять жители края от девяти до 70 лет и старше. Всех желающих ждут в муниципальных центрах тестирования для выполнения нормативов ГТО. Для прохождения испытаний необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить допуск врача и прийти в ближайший центр тестирования. Их адреса размещены на краевом спортивном портале в разделе «ГТО». Муниципальный этап продлится до 30 мая.По итогам первого этапа будут сформированы команды территорий края для участия во втором этапе, который в июне состоится в Красноярске. В состав сборных войдут представители пяти возрастных ступеней – учащиеся 11-15 лет и взрослые от 30 до 59 лет. Участники будут бороться за победу как в личном, так и в командном зачетах. А школьникам на региональном этапе также предстоит сразиться за путевки на Всероссийский фестиваль комплекса ГТО, который в этом году пройдет на базе Международного детского центра «Артек».Напомним, первый зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди взрослых прошел в Красноярском крае в марте. Участие в краевом этапе приняли 320 человек в возрасте от 18 до 69 лет. За победу боролись 42 команды – 25 из муниципальных районов края и 17 из городов. Первой в общем зачете среди городов стала команда Зеленогорска, а среди муниципальных районов – Шушенского района, сообщает НИА-Красноярск.