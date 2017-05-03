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3 мая 2017, 12:01



Персональная выставка норильского художника открылась в столице Таймыра.

В экспозицию под названием «Северная рапсодия» вошли 20 картин. Помимо пейзажей на северную тему на выставке представлены написанные маслом художественные произведения, отображающие уголки Парижа и болгарского Несебра, а также портреты близких автору людей. В ходе презентации Сергей Парсов рассказал о своих художественных приемах и творческих предпочтениях. Он отметил что, создавая картины, он стремится не столько к портретному сходству своих героев или отображению реальных деталей того или иного пейзажа, сколько старается передать образ личности, которую рисует, наделить изображение чертами, характерными для местности, в которой оно находится. Порадовал публику художник также чтением стихов и пением под гитару. Выставка будет работать до 10 мая.

Просмотров:206 Экспозицию художественных работ Сергея Парсова открыли в Дудинском городском центре народного творчества. Организаторы посвятили ее предстоящему 350-летнему юбилею города.В экспозицию под названием «Северная рапсодия» вошли 20 картин. Помимо пейзажей на северную тему на выставке представлены написанные маслом художественные произведения, отображающие уголки Парижа и болгарского Несебра, а также портреты близких автору людей.В ходе презентации Сергей Парсов рассказал о своих художественных приемах и творческих предпочтениях. Он отметил что, создавая картины, он стремится не столько к портретному сходству своих героев или отображению реальных деталей того или иного пейзажа, сколько старается передать образ личности, которую рисует, наделить изображение чертами, характерными для местности, в которой оно находится.Порадовал публику художник также чтением стихов и пением под гитару. Выставка будет работать до 10 мая.