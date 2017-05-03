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3 мая 2017, 13:01



В Норильске полицейские проводят для школьников «Уроки мужества».

Первый «Урок мужества» состоялся в школе № 14, и первой историей Победы с шестиклассниками поделилась инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску Инна Тихонова. Ее дед Иван Яковлевич Тихонов отправился на войну в августе 1941 года в возрасте 30 лет, в 1943 году он был серьезно ранен и проходил лечение в госпитале, а День Великой Победы встретил под Сталинградом. Вернувшись к жене и трем детям, Иван Яковлевич до самой смерти жил и трудился в колхозе. Не стало его в 1972 году. Из рассказов родителей Инна Сергеевна узнала, что при воспоминаниях о войне на глазах ее деда всегда наворачивались слезы, поэтому родные старались не беспокоить фронтовика расспросами. Рассказал свою историю Победы и начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по г. Норильску Александр Удовенко. Его дедушка, штурман авиационной эскадрильи Александр Юлианович Московец, в 1942 году пропал без вести под Сталинградом. Жена и двое детей капитана получили похоронку с формулировкой «В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, 11 сентября 1942 года не вернулся с бравого задания». Подполковник полиции рассказал ребятам о том, на каких самолетах в военное время вели бои наши летчики, а также о том, чем жили советские люди до войны, и даже продемонстрировал фотографии 1940-х годов ХХ века, на которых его дедушка был запечатлен статным офицером со своей семьей, а также в строю первой городской футбольной команды «Динамо». Подключился к беседе и инспектор дорожно-патрульной службы Владимир Дубченко. Он вспомнил, как в детстве с удовольствием слушал рассказы ветеранов и военнослужащих о боевых историях. Также полицейский сообщил школьникам о том, что, к сожалению, угрозы для государства существуют и в наше время. Лейтенант полиции рассказал о своей службе в рядах МВД, о выездах в служебные командировки в горячие точки и показал свои боевые награды «За службу на Кавказе» и «За участие в контртеррористических операциях». Сотрудники норильской полиции отметили, что в семье каждого из них помнят и бережно хранят историю Великой Победы, завоеванную предками, гордятся их подвигами, после чего под кадры короткометражной фотоподборки о мужестве и героизме советских солдат почтили минутой молчания имена павших в боях за мирное небо над головой будущих поколений. В завершение встречи стражи порядка обсудили с подростками проблему употребления наркотических средств, а также поговорили об опасностях, которые могут подстерегать детей в помещениях и на улице, особенно с приближением лета.

Просмотров:157 Во время «Уроков мужества», которые проходят в рамках акции «Спасибо за Победу» полицейские рассказывают юным норильчанам об участниках Великой Отечественной войны, о подвигах героев, чьи имена чтят семьи полицейских, и чьи фотопортреты в День Победы проносят в колонне «Бессмертного полка» по улицам Норильска, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Первый «Урок мужества» состоялся в школе № 14, и первой историей Победы с шестиклассниками поделилась инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску Инна Тихонова. Ее дед Иван Яковлевич Тихонов отправился на войну в августе 1941 года в возрасте 30 лет, в 1943 году он был серьезно ранен и проходил лечение в госпитале, а День Великой Победы встретил под Сталинградом. Вернувшись к жене и трем детям, Иван Яковлевич до самой смерти жил и трудился в колхозе. Не стало его в 1972 году. Из рассказов родителей Инна Сергеевна узнала, что при воспоминаниях о войне на глазах ее деда всегда наворачивались слезы, поэтому родные старались не беспокоить фронтовика расспросами.Рассказал свою историю Победы и начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по г. Норильску Александр Удовенко. Его дедушка, штурман авиационной эскадрильи Александр Юлианович Московец, в 1942 году пропал без вести под Сталинградом. Жена и двое детей капитана получили похоронку с формулировкой «В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, 11 сентября 1942 года не вернулся с бравого задания». Подполковник полиции рассказал ребятам о том, на каких самолетах в военное время вели бои наши летчики, а также о том, чем жили советские люди до войны, и даже продемонстрировал фотографии 1940-х годов ХХ века, на которых его дедушка был запечатлен статным офицером со своей семьей, а также в строю первой городской футбольной команды «Динамо».Подключился к беседе и инспектор дорожно-патрульной службы Владимир Дубченко. Он вспомнил, как в детстве с удовольствием слушал рассказы ветеранов и военнослужащих о боевых историях. Также полицейский сообщил школьникам о том, что, к сожалению, угрозы для государства существуют и в наше время. Лейтенант полиции рассказал о своей службе в рядах МВД, о выездах в служебные командировки в горячие точки и показал свои боевые награды «За службу на Кавказе» и «За участие в контртеррористических операциях».Сотрудники норильской полиции отметили, что в семье каждого из них помнят и бережно хранят историю Великой Победы, завоеванную предками, гордятся их подвигами, после чего под кадры короткометражной фотоподборки о мужестве и героизме советских солдат почтили минутой молчания имена павших в боях за мирное небо над головой будущих поколений.В завершение встречи стражи порядка обсудили с подростками проблему употребления наркотических средств, а также поговорили об опасностях, которые могут подстерегать детей в помещениях и на улице, особенно с приближением лета.