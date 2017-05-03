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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:17 Почти 600 тысяч рублей возместили жителям Норильска за некачественные услуги. Управление потребительского рынка и услуг подвело итоги работы за апрель
11:27 Сотрудники норильской полиции поборолись за чемпионские звания для своих питомцев.
11:15 Прокуратура Красноярского края запретила рекламировать продажу осетров в интернете.
10:57 После прокурорской проверки разыскного дела в Норильске возбуждено уголовное дело об убийстве женщины, пропавшей в ноябре прошлого года.
17:56 В Норильске студент предстанет перед судом за кражу во время вечеринки.
17:49 В Норильске продолжается сбор средств на реабилитацию 14-летней Алины Орловой.
17:37 По «Дорогам войны» пройдутся воспитанники Норильского детского дома в предстоящую пятницу.
17:23 Стал известен график выплаты пенсий в мае 2017 года в Красноярском крае.
17:14 В Норильске подведены промежуточные итоги ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы!».
16:22 Квартирантка ограбила хозяина квартиры. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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