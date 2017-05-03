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3 мая 2017, 13:38



Норильская прокуратура следит за соблюдением прав строителей перинатального центра и ведет прием прямо на стройплощадке.

За соблюдением трудовых и иных прав граждан, привлеченных к строительству перинатального центра, следит прокуратура города. В целях своевременного выявления и пресечения нарушений при строительстве перинатального центра, включая охрану труда, право на своевременную оплату труда, социальные права граждан и другие в прокуратуре организован ежедневный прием граждан по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, д. 12, сообщается на сайте администрации Норильска. Кроме того, на территории строительного объекта организована временная приемная прокуратуры города. Работать она будет каждый вторник с 09.00 до 12.00 в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). Граждане, не имеющие возможности лично прийти в обозначенный день на прием, в том числе в прокуратуру г. Норильска, могут направить письменное обращение по электронной почте (krpro142@krasinter.ru) или на факс 8 (3919) 46-38-81. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов.

Просмотров:149 Строительство перинатального центра в Норильске ведется по государственному контракту, заключенному между КГКУ «Управление капитального строительства» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС».За соблюдением трудовых и иных прав граждан, привлеченных к строительству перинатального центра, следит прокуратура города. В целях своевременного выявления и пресечения нарушений при строительстве перинатального центра, включая охрану труда, право на своевременную оплату труда, социальные права граждан и другие в прокуратуре организован ежедневный прием граждан по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, д. 12, сообщается на сайте администрации Норильска.Кроме того, на территории строительного объекта организована временная приемная прокуратуры города. Работать она будет каждый вторник с 09.00 до 12.00 в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).Граждане, не имеющие возможности лично прийти в обозначенный день на прием, в том числе в прокуратуру г. Норильска, могут направить письменное обращение по электронной почте (krpro142@krasinter.ru) или на факс 8 (3919) 46-38-81.Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов.