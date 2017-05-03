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3 мая 2017, 13:44



«Енотики» ждут малышей. В Норильске открывается очередная группа раннего развития малышей.



Просмотров:146 Завтра, 4 мая, в 11.00 в детской библиотеке имени Саши Петряева по адресу: Ленинский проспект, 20а, состоится долгожданное открытие новой группы раннего развития «Енотики». Каждый четверг с мая и до конца августа для малышей от года до трех лет специалисты будут проводить увлекательные и познавательные занятия. Желающим записаться стоит поторопиться - количество мест ограниченно. Телефон для справок 48-19-63.