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3 мая 2017, 13:44

«Енотики» ждут малышей. В Норильске открывается очередная группа раннего развития малышей.


Завтра, 4 мая, в 11.00 в детской библиотеке имени Саши Петряева по адресу: Ленинский проспект, 20а, состоится долгожданное открытие новой группы раннего развития «Енотики». Каждый четверг с мая и до конца августа для малышей от года до трех лет специалисты будут проводить увлекательные и познавательные занятия. Желающим записаться стоит поторопиться - количество мест ограниченно. Телефон для справок 48-19-63.
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    Список новостей

 4 мая 2017 
12:17   Почти 600 тысяч рублей возместили жителям Норильска за некачественные услуги. Управление потребительского рынка и услуг подвело итоги работы за апрель 11:27   Сотрудники норильской полиции поборолись за чемпионские звания для своих питомцев.
11:15   Прокуратура Красноярского края запретила рекламировать продажу осетров в интернете. 10:57   После прокурорской проверки разыскного дела в Норильске возбуждено уголовное дело об убийстве женщины, пропавшей в ноябре прошлого года.

 3 мая 2017 
17:56   В Норильске студент предстанет перед судом за кражу во время вечеринки. 17:49   В Норильске продолжается сбор средств на реабилитацию 14-летней Алины Орловой.
17:37   По «Дорогам войны» пройдутся воспитанники Норильского детского дома в предстоящую пятницу. 17:23   Стал известен график выплаты пенсий в мае 2017 года в Красноярском крае.
17:14   В Норильске подведены промежуточные итоги ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы!». 16:22   Квартирантка ограбила хозяина квартиры. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
16:14   В Талнахе оперативники задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты жителя района. 15:52   Красноярцы могут стать участниками рекорда России по объятиям.
14:39   «Чтобы помнили!». Акция, приуроченная к очередной годовщине Великой Победы, пройдет 9 мая в Публичной библиотеке. 14:37   Юный солист из Дудинки покорил жюри Всероссийского фестиваля песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера.
14:12   Речной круизный туризм в России набирает обороты, и Норильск становится все популярнее. 13:55   Книгу о северной кухне презентуют на встрече Арктического совета.
13:44   «Енотики» ждут малышей. В Норильске открывается очередная группа раннего развития малышей. 13:38   Норильская прокуратура следит за соблюдением прав строителей перинатального центра и ведет прием прямо на стройплощадке.
13:01   В Норильске полицейские проводят для школьников «Уроки мужества». 12:01   Персональная выставка норильского художника открылась в столице Таймыра.
11:47   В Красноярском крае стартовал первый этап летнего Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 11:46   Легальный деликатес. Черную и красную икру начнут маркировать в 2018 году.
11:20   КГХИ присоединили к КГИИ. Два краевых вуза сливаются в один. 11:03   Жданихе исполнилось 75 лет. Жители поселка отметили юбилей праздничными гуляньями.

 2 мая 2017 
17:55   Житель Талнаха предстанет перед судом за хищение из торговой точки. 17:45   Больше трех тысяч норильчан стали участниками маевки и народных гуляний на Театральной площади.
17:30   Норильские полицейские задержали злоумышленника, решившего поживиться за чужой счет. 16:58   Летний фестиваль ГТО открылся в столице Таймыра.
16:37   В Норильске прошел 1-й открытый Арктический турнир по зимнему волейболу среди мужских и женских команд на Кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». 16:24   Система коммерциализации перспективных разработок в сфере медицины создается в Красноярском крае.
15:43   Красноярские врачи провели сложнейшую операцию на сердце и спасли жизнь новорожденному. 14:33   Таймырские хоккеисты одержали победу в турнире по хоккею с шайбой, посвященном 350-летию Дудинки.
14:26   На Олимп взошло «Образование». В Дудинке подвели итоги спартакиады трудовых коллективов Таймыра. 14:07   Житель Норильска предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании квартиры.
13:45   Победители творческих конкурсов «Заполярной правды» побывали вместе с родителями на экскурсии в малом храме Норильской епархии. 13:22   «Норникель» выдвигает обвинения против правительства Ботсваны.
13:15   В спортзале «Солнышко» прошел 41-й турнир по боксу «Приз Талнаха». 13:14   День труда прошел в Кайеркане в гимназии № 11.
13:12   Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», одного из крупнейших мировых производителей рафинированного никеля и палладия, рекомендует ...

 28 апреля 2017 
20:56   Норильчанка ответит в суде за мошенничество. 20:55   Житель Талнаха предстанет перед судом за совершение грабежа.
20:52   В Норильске направлено в суд уголовное дело по факту пособничества в подделке документа. 16:03   С 1 мая изменяется режим работы налоговой инспекции.
15:42   Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю навестил ветеранов МВД. 15:17   В Норильске полицейские, общественники и ученики юридических классов устроили чаепитие для ветеранов.
14:40   165 собак боролись за звание чемпиона Российской кинологической федерации (РКФ) на региональной выставке клуба служебного собаководства в Норильске. 14:10   «Норникель» инициирует разработку международной Хартии об информационной безопасности критических объектов промышленности.
13:59   29 апреля 2017 года на стадионе «Заполярник» состоится турнир по механизированному биатлону среди инвалидов города Норильска. 13:42   Детской библиотеке имени Саши Петряева в этом году исполняется 60 лет.
13:10   В Норильске проживают 3648 иностранных граждан. Об этом главе города доложили на заседании консультативного совета по делам национальностей.




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