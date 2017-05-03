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3 мая 2017, 13:55



Книгу о северной кухне презентуют на встрече Арктического совета.

Отмечается, что в книге будут представлены рецепты 17 народов. Ее цель — продемонстрировать богатство культуры коренных народностей. «Это знания, которые веками, тысячелетиями накапливались, использовались и успешно используются», — заметил Погодаев. Предполагается, что издадут книгу тиражом шесть тысяч экземпляров на русском и английском языках. Арктический совет — это межправительственная организация арктических государств, учрежденная в 1996 году. Членами совета являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, сообщает ТАСС.

Просмотров:142 Встреча Арктического совета пройдет на Аляске 11 мая. В рамках мероприятия запланирована презентация книги о кулинарных традициях коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Назвали ее «Кулинарная книга арктических народов». «Она связана, прежде всего, с традиционными знаниями этих народов в области культуры питания и природопользования. Книга сейчас находится в печати и будет представлена министрам иностранных дел на министерской встрече Арктического совета», — рассказал председатель правления ассоциации «Оленеводы мира» Михаил Погодаев.Отмечается, что в книге будут представлены рецепты 17 народов. Ее цель — продемонстрировать богатство культуры коренных народностей. «Это знания, которые веками, тысячелетиями накапливались, использовались и успешно используются», — заметил Погодаев. Предполагается, что издадут книгу тиражом шесть тысяч экземпляров на русском и английском языках.Арктический совет — это межправительственная организация арктических государств, учрежденная в 1996 году. Членами совета являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, сообщает ТАСС.