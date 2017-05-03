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3 мая 2017, 14:12



Речной круизный туризм в России набирает обороты, и Норильск становится все популярнее.

По информации «ТурСтат», наибольшей популярностью в России пользуются круизы на выходные продолжительностью три дня и круизы на семь дней. Круиз обойдется в среднем от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей в день в зависимости от проживания и питания, а в люкс-каюте — до 10 тыс. рублей в день, сообщается на сайте «Континент Сибирь». Самыми популярными морскими круизами в России являются путешествия из Санкт-Петербурга по столичным городам стран Северной Европы и Балтии, круизы по Средиземному морю и круизы по Карибскому морю. В Сибири пользуются спросом маршруты из Красноярска — по Енисею в Дудинку с заходом в Енисейск, Ярцево, Туруханск и Игарку и экскурсией в Норильск. В прошлом году финансовый директор ООО «Речфлот» Сергей Ковалев сообщал «КС», что компания планирует инвестировать в обновление флота 200 млн рублей до 2020 года для развития речных и круизных экскурсий в Новосибирске.

Просмотров:154 В 2017 году внутренний речной круизный туризм в России вырастет на 20% и составит 600 тыс. человек. Такие цифры приводит аналитическое агентство «ТурСтат». По его же данным, в топ-15 городов и мест, популярных для круизного туризма в России, вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань, Ульяновск, Новосибирск (Бердск), Байкал (Турка), Хабаровск, Якутск и Красноярск.По информации «ТурСтат», наибольшей популярностью в России пользуются круизы на выходные продолжительностью три дня и круизы на семь дней. Круиз обойдется в среднем от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей в день в зависимости от проживания и питания, а в люкс-каюте — до 10 тыс. рублей в день, сообщается на сайте «Континент Сибирь».Самыми популярными морскими круизами в России являются путешествия из Санкт-Петербурга по столичным городам стран Северной Европы и Балтии, круизы по Средиземному морю и круизы по Карибскому морю. В Сибири пользуются спросом маршруты из Красноярска — по Енисею в Дудинку с заходом в Енисейск, Ярцево, Туруханск и Игарку и экскурсией в Норильск.В прошлом году финансовый директор ООО «Речфлот» Сергей Ковалев сообщал «КС», что компания планирует инвестировать в обновление флота 200 млн рублей до 2020 года для развития речных и круизных экскурсий в Новосибирске.