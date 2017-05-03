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3 мая 2017, 14:37



Юный солист из Дудинки покорил жюри Всероссийского фестиваля песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера.

Культурная программа включала в себя проведение XII Всероссийского фестиваля песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера» и фестиваля национального костюма «Полярный стиль». Дудинку на форуме представляли солист детской вокальной группы «Росинки» Михаил Сидельников. 13-летний исполнитель представил на конкурсе три песни таймырских авторов. По итогам двух дней конкурса Михаил Сидельников стал обладателем диплома за 1-е место в номинации «Детское творчество». В гала-концерте он исполнил композицию «Я с малых лет люблю Таймыр», сообщается на сайте Дудинки.

Просмотров:163 26 апреля по 2 мая в концертно-выставочном центре «Сокольники» в Москве проходила XII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России - 2017». В масштабном мероприятие приняли участие более 400 человек из 25 регионов России.Культурная программа включала в себя проведение XII Всероссийского фестиваля песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера» и фестиваля национального костюма «Полярный стиль». Дудинку на форуме представляли солист детской вокальной группы «Росинки» Михаил Сидельников. 13-летний исполнитель представил на конкурсе три песни таймырских авторов. По итогам двух дней конкурса Михаил Сидельников стал обладателем диплома за 1-е место в номинации «Детское творчество». В гала-концерте он исполнил композицию «Я с малых лет люблю Таймыр», сообщается на сайте Дудинки.