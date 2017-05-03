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3 мая 2017, 14:39



«Чтобы помнили!». Акция, приуроченная к очередной годовщине Великой Победы, пройдет 9 мая в Публичной библиотеке.

В финале встречи самые стойкие полакомятся солдатской кашей.

Просмотров:168 В 14.00 детей и взрослых приглашают в Большой зал на исторический час «Горькая правда Михаила Шолохова», который в виде театрализованного представления проведет известный актер Норильского театра драмы Сергей Даданов. После погружения в эпоху военного времени гости смогут поучаствовать в символичном мастер-классе, научиться изготавливать гвоздики и белых голубей из бумаги и фетра, а также создавать шедевры из георгиевских ленточек. Любители виртуальной реальности смогут поиграть в военные видеоигры в компьютерном классе, а умники и умницы – блеснуть знаниями в интеллектуальном лото.В финале встречи самые стойкие полакомятся солдатской кашей.