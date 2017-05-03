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3 мая 2017, 15:52



Красноярцы могут стать участниками рекорда России по объятиям.

Мероприятие пройдет 21 мая в фанпарке «Бобровый лог», который является одним из спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года и сейчас модернизируется на средства «Норникеля» - генерального партнера Студенческих игр. Принять участие в рекорде и получить фирменную футболку Зимней универсиады - 2019 может любой желающий в возрасте от 16 лет. Для этого до 17 мая необходимо заполнить анкету на сайте krsk2019.ru. «Мероприятие даст старт празднику, посвященному началу набора волонтеров для работы на XXIX Всемирных студенческих играх 2019 года в Красноярске. На саму Зимнюю универсиаду планируется привлечь 5000 волонтеров, здесь же мы ожидаем порядка 1000 участников. Формат тоже выбран не случайно, ведь именно волонтеры - это семья и душа любого крупного спортивного события», - подчеркнул генеральный директор исполнительной дирекции Зимней универсиады - 2019 Максим Уразов.

Просмотров:136 В преддверии старта набора волонтеров для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске установят рекорд России по количеству людей, обнявших друг друга, сообщает МИА «Мир».Мероприятие пройдет 21 мая в фанпарке «Бобровый лог», который является одним из спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года и сейчас модернизируется на средства «Норникеля» - генерального партнера Студенческих игр.Принять участие в рекорде и получить фирменную футболку Зимней универсиады - 2019 может любой желающий в возрасте от 16 лет. Для этого до 17 мая необходимо заполнить анкету на сайте krsk2019.ru.«Мероприятие даст старт празднику, посвященному началу набора волонтеров для работы на XXIX Всемирных студенческих играх 2019 года в Красноярске. На саму Зимнюю универсиаду планируется привлечь 5000 волонтеров, здесь же мы ожидаем порядка 1000 участников. Формат тоже выбран не случайно, ведь именно волонтеры - это семья и душа любого крупного спортивного события», - подчеркнул генеральный директор исполнительной дирекции Зимней универсиады - 2019 Максим Уразов.