Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 мая 2017, 16:14



В Талнахе оперативники задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты жителя района.

Под подозрение стражей порядка попал мало знакомый потерпевшему молодой человек, с которым он несколькими днями ранее познакомился на улице и пригласил к себе в гости. После застолья хозяин квартиры вместе с новым знакомым отправился в магазин, где приобрел продукты питания и алкогольные напитки, а после расчета неаккуратно выронил портмоне. Его спутник незаметно подобрал кошелек, проводил хозяина до подъезда и, отказавшись от приглашения, отправился тратить денежные средства с карты потерпевшего на развлечения и отдых в ночных заведениях города. Для обналичивания денег злоумышленник использовал ПИН-код, который запомнил в то время, когда заявитель совершал покупки в его присутствии, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Ранее дважды судимый за кражи, 20-летний злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного вреда потерпевшему». Ведется расследование.

Просмотров:148 В дежурную часть отдела полиции № 2 с сообщением о краже банковской карты обратился 27-летний житель района Талнах. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу, когда с его счета исчезли 77 тысяч рублей.Под подозрение стражей порядка попал мало знакомый потерпевшему молодой человек, с которым он несколькими днями ранее познакомился на улице и пригласил к себе в гости.После застолья хозяин квартиры вместе с новым знакомым отправился в магазин, где приобрел продукты питания и алкогольные напитки, а после расчета неаккуратно выронил портмоне. Его спутник незаметно подобрал кошелек, проводил хозяина до подъезда и, отказавшись от приглашения, отправился тратить денежные средства с карты потерпевшего на развлечения и отдых в ночных заведениях города. Для обналичивания денег злоумышленник использовал ПИН-код, который запомнил в то время, когда заявитель совершал покупки в его присутствии, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Ранее дважды судимый за кражи, 20-летний злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного вреда потерпевшему». Ведется расследование.