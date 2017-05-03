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3 мая 2017, 16:22



Квартирантка ограбила хозяина квартиры. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские установили, что к совершению кражи причастна знакомая заявителя. Выяснилось, что несколькими днями ранее мужчина пустил временно пожить в своей квартире давнюю знакомую. Отзывчивому приятелю женщина пояснила, что оказалась в непростой жизненной ситуации, без жилья. В один из вечеров временная постоялица ушла в гости, после чего приютивший ее мужчина и обнаружил пропажу телефона и снятие денежных средств со своего счета. Как выяснили оперативники, 35-летняя ранее судимая норильчанка обналичила деньги со счета потерпевшего с помощью услуги «Мобильный банк», подключенной к украденному ею сотовому телефону. Похищенный гаджет она продала, а денежные средства к моменту задержания сотрудниками уголовного розыска успела потратить на распитие спиртного в компании приятелей. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде, ведется расследование.

Просмотров:168 В дежурную часть полиции обратился 42-летний житель района Талнах с сообщением о том, что обнаружил хищение сотового телефона и списание денежных средств со своего счета. Ущерб потерпевший оценил на сумму в 34 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Полицейские установили, что к совершению кражи причастна знакомая заявителя. Выяснилось, что несколькими днями ранее мужчина пустил временно пожить в своей квартире давнюю знакомую. Отзывчивому приятелю женщина пояснила, что оказалась в непростой жизненной ситуации, без жилья. В один из вечеров временная постоялица ушла в гости, после чего приютивший ее мужчина и обнаружил пропажу телефона и снятие денежных средств со своего счета.Как выяснили оперативники, 35-летняя ранее судимая норильчанка обналичила деньги со счета потерпевшего с помощью услуги «Мобильный банк», подключенной к украденному ею сотовому телефону. Похищенный гаджет она продала, а денежные средства к моменту задержания сотрудниками уголовного розыска успела потратить на распитие спиртного в компании приятелей.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде, ведется расследование.