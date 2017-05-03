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3 мая 2017, 17:14



В Норильске подведены промежуточные итоги ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы!».

Цель акции - оказание адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Как и в прошлые годы, ящики-накопители для сбора средств были установлены во всех районах Большого Норильска, а также в поселке Снежногорск. Вчера, 3 мая, ящики для сбора средств были вскрыты во всех районах и магазинах-партнерах акции, а собранные средства пересчитаны. В итоге Норильск собрал 71 225 рублей, Кайеркан - 570 761 рубль, Талнах - 329 422 рубля, а Снежногорск - 29 тысяч рублей. Общая сумма сборов через ящики-накопители составила один миллион 408 рублей. Окончательные итоги акции «Сохраним память Великой Победы» будут подведены 5 мая, и тогда к уже собранной сумме будет приплюсованы деньги, перечисленные в рамках акции на счет благотворительного фонда «Территория добра». В этот же день собранные средства распределят и передадут ветеранам.

Просмотров:134 Стартовала акция «Сохраним память Великой Победы» 30 марта. Ее организатором выступает управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Норильска, а также благотворительный фонд «Территория добра». В этом году у акции появился еще один постоянный партнер - Сбербанк.Цель акции - оказание адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Как и в прошлые годы, ящики-накопители для сбора средств были установлены во всех районах Большого Норильска, а также в поселке Снежногорск. Вчера, 3 мая, ящики для сбора средств были вскрыты во всех районах и магазинах-партнерах акции, а собранные средства пересчитаны. В итоге Норильск собрал 71 225 рублей, Кайеркан - 570 761 рубль, Талнах - 329 422 рубля, а Снежногорск - 29 тысяч рублей. Общая сумма сборов через ящики-накопители составила один миллион 408 рублей.Окончательные итоги акции «Сохраним память Великой Победы» будут подведены 5 мая, и тогда к уже собранной сумме будет приплюсованы деньги, перечисленные в рамках акции на счет благотворительного фонда «Территория добра». В этот же день собранные средства распределят и передадут ветеранам.