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3 мая 2017, 17:23



Стал известен график выплаты пенсий в мае 2017 года в Красноярском крае.

Для Красноярска, городов, районных центров, крупных сельских отделений почтовой связи: 6 мая 2017 года - за 06 и 7 мая 2017 года; 8 мая 2017 года - за 8 и 9 мая 2017 года; с 10 мая 2017 года - в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС. Для остальных отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, где понедельник - выходной день: 4 мая 2017 года - за 4 и 5 мая 2017 года; 5 мая 2017 года - за 6 и 7 мая 2017 года; 6 мая 2017 года - за 8 и 9 мая 2017 года; с 10 мая 2017 года - в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС. Средства на выплату пенсий через коммерческие банки Пенсионным фондом РФ будут перечислены в соответствии с графиком: первый поток – 15 мая, второй поток – 22 мая. В Красноярском крае проживают более 850 000 получателей пенсии, из которых 57,6% получают пенсии в кредитных организациях, а 42,4% - в почтовых отделениях.

Просмотров:219 Выплаты через отделения почтовой связи будут производиться с учетом праздничных и выходных дней:Для Красноярска, городов, районных центров, крупных сельских отделений почтовой связи:6 мая 2017 года - за 06 и 7 мая 2017 года;8 мая 2017 года - за 8 и 9 мая 2017 года;с 10 мая 2017 года - в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС.Для остальных отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, где понедельник - выходной день:4 мая 2017 года - за 4 и 5 мая 2017 года;5 мая 2017 года - за 6 и 7 мая 2017 года;6 мая 2017 года - за 8 и 9 мая 2017 года;с 10 мая 2017 года - в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС.Средства на выплату пенсий через коммерческие банки Пенсионным фондом РФ будут перечислены в соответствии с графиком: первый поток – 15 мая, второй поток – 22 мая.В Красноярском крае проживают более 850 000 получателей пенсии, из которых 57,6% получают пенсии в кредитных организациях, а 42,4% - в почтовых отделениях.