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3 мая 2017, 17:37



По «Дорогам войны» пройдутся воспитанники Норильского детского дома в предстоящую пятницу.



Просмотров:143 Военный квест для двадцати ребятишек начнется в центре семьи «Норильский» в 16.00. Участникам предстоит пройти несколько этапов, ответив на вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Представители норильского казачества помогут школьникам научиться собирать и разбирать автомат, расшифровывать анаграммы. А в конце встречи ребята вспомнят песни прошлых лет вместе с председателем местного городского Совета ветеранов войны и труда Владимиром Ведерниковым.