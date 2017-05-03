Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 мая 2017, 17:49



В Норильске продолжается сбор средств на реабилитацию 14-летней Алины Орловой.

Благотворительный фонд «Территория добра» провел две благотворительные ярмарки по сбору средств для Алины Орловой. Одна прошла на Пасху при поддержке Центра милосердия города Норильска. На ней было выручено 33 тысячи рублей. Второй сбор средств прошел в СРК «Арена» в рамках акции «Добро без статуса», и удалось собрать 42 тысячи рублей. 29 апреля в кинотеатре «Родина» прошла еще одна акция в поддержку Алины - «Не мелочи жизни». В рамках этой акции работала благотворительная ярмарка, проходили всевозможные мастер-классы, каждый желающий мог сделать фото на память в фотозонах. Благодаря акции «Не мелочи жизни» было выручено 35 тысяч рублей. Еще 2800 рублей удалось собрать на ярмарке в библиотеке на пр-де Котульского, три тысячи рублей поступило от норильчан на короткий номер 3443. Сейчас собрано 118,8 тысячи рублей - это чуть больше 40 процентов от необходимой на реабилитацию суммы. Алине можно помочь, отправив СМС со словом SERDECHNO и указанной через пробел суммой пожертвования на короткий номер 3443. Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2. Код подтверждения своего решения об оплате для абонентов: МТС - 6996; Билайн - 8464; Теле2 - 312; Мегафон - 1170*** В банкоматах Сбербанка через «Личный кабинет» и с помощью мобильного банка. Также средства можно переводить на счет благотворительного фонда «Территория добра»: ИНН: 2457065522 БИК: 040407627 Р/с: 40703810131160016148 с пометкой «Пожертвование на адресную помощь Алине Орловой».

Просмотров:152 Девочка не может ходить - аномалия развития ЦНС. Алина уже перенесла три операции на спинном мозге. После последней возникли серьезные осложнения с опорно-двигательным аппаратом, и девочке стало сложно самостоятельно передвигаться. Но врачи говорят, что у Алины есть шанс восстановить двигательную активность и начать нормально ходить. Для восстановления необходимы регулярные и системные курсы реабилитации в специализированных центрах. Стоимость очередного такого курса составляет 296 тысяч рублей, которые необходимо собрать до 10 мая.Благотворительный фонд «Территория добра» провел две благотворительные ярмарки по сбору средств для Алины Орловой. Одна прошла на Пасху при поддержке Центра милосердия города Норильска. На ней было выручено 33 тысячи рублей. Второй сбор средств прошел в СРК «Арена» в рамках акции «Добро без статуса», и удалось собрать 42 тысячи рублей. 29 апреля в кинотеатре «Родина» прошла еще одна акция в поддержку Алины - «Не мелочи жизни». В рамках этой акции работала благотворительная ярмарка, проходили всевозможные мастер-классы, каждый желающий мог сделать фото на память в фотозонах. Благодаря акции «Не мелочи жизни» было выручено 35 тысяч рублей. Еще 2800 рублей удалось собрать на ярмарке в библиотеке на пр-де Котульского, три тысячи рублей поступило от норильчан на короткий номер 3443.Сейчас собрано 118,8 тысячи рублей - это чуть больше 40 процентов от необходимой на реабилитацию суммы.Алине можно помочь, отправив СМС со словом SERDECHNO и указанной через пробел суммой пожертвования на короткий номер 3443. Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2. Код подтверждения своего решения об оплате для абонентов: МТС - 6996; Билайн - 8464; Теле2 - 312; Мегафон - 1170***В банкоматах Сбербанка через «Личный кабинет» и с помощью мобильного банка.Также средства можно переводить на счет благотворительного фонда «Территория добра»:ИНН: 2457065522 БИК: 040407627 Р/с: 40703810131160016148 с пометкой «Пожертвование на адресную помощь Алине Орловой».