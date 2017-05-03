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3 мая 2017, 17:56



В Норильске студент предстанет перед судом за кражу во время вечеринки.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 20-летний студент одного из учебных учреждений города. Как выяснили полицейские, сын потерпевшей отправился отмечать день рождения к одному из своих приятелей, взяв с собой подаренную ему акустическую колонку. Оказавшийся в числе многочисленных гостей молодежной вечеринки подозреваемый воспользовался тем, что в квартире, куда он, как и остальные, был приглашен на праздник, было много людей, большая часть из которых до этого не была знакома друг с другом, и перед уходом незаметно для окружающих положил приглянувшуюся ему аудиоколонку в карман своей куртки, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В дальнейшем он решил распорядиться похищенной вещью в личных целях, но не успел. Уже на следующий день молодой человек был приглашен в отдел полиции, как и вся присутствовавшая на домашней вечеринке молодежь. Оправляясь на встречу со стражами порядка, злоумышленник выбросил похищенное в мусорный бак, однако обмануть полицейских молодому человеку не удалось, и он признался в содеянном. Дознавателями отдела полиции № 1 в его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь молодому человеку грозит срок до двух лет.

Просмотров:168 В дежурную часть полиции с сообщением о хищении у ее несовершеннолетнего сына акустической колонки стоимостью около пяти тысяч рублей обратилась жительница Центрального района Норильска.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 20-летний студент одного из учебных учреждений города.Как выяснили полицейские, сын потерпевшей отправился отмечать день рождения к одному из своих приятелей, взяв с собой подаренную ему акустическую колонку. Оказавшийся в числе многочисленных гостей молодежной вечеринки подозреваемый воспользовался тем, что в квартире, куда он, как и остальные, был приглашен на праздник, было много людей, большая часть из которых до этого не была знакома друг с другом, и перед уходом незаметно для окружающих положил приглянувшуюся ему аудиоколонку в карман своей куртки, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В дальнейшем он решил распорядиться похищенной вещью в личных целях, но не успел. Уже на следующий день молодой человек был приглашен в отдел полиции, как и вся присутствовавшая на домашней вечеринке молодежь.Оправляясь на встречу со стражами порядка, злоумышленник выбросил похищенное в мусорный бак, однако обмануть полицейских молодому человеку не удалось, и он признался в содеянном.Дознавателями отдела полиции № 1 в его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь молодому человеку грозит срок до двух лет.