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4 мая 2017, 10:57

После прокурорской проверки разыскного дела в Норильске возбуждено уголовное дело об убийстве женщины, пропавшей в ноябре прошлого года.


По результатам проверки, проведенной прокуратурой г. Норильска, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.
10.01.2017 в дежурной части ОП № 1 ОМВД России по г. Норильску в КУСП было зарегистрировано заявление местного жителя о принятии мер в связи с безвестным исчезновением его супруги, которая 30.11.2016 ушла из дома за получением заработной платы и домой не вернулась. 25.01.2017 в отношении пропавшей женщины было заведено розыскное дело. Прокуратура города данное дело изучила, а также получила объяснения близких родственников пропавшей женщины.
Установлено, что она проживала в городе Норильске вместе со своим супругом и дочерью, работала гардеробщицей в коммерческой организации. В Норильском промышленном районе пропавшая родственников не имела, не судима, за пределы города не выезжала, в больницы не обращалась, по месту работы заработную плату не получила, на связь с родственниками не выходила.
Установленные прокуратурой обстоятельства свидетельствовали о наличии признаков совершенного в отношении пропавшей жительницы Норильска преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Поскольку в разыскном деле содержались достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, прокуратура города направила в ОМВД России по г. Норильску представление по факту укрытия преступления от учета.
Кроме того, 24.04.2017 в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный отдел по г. Норильску ГСУ СК РФ по краю направлены материалы для осуществления уголовного преследования.
28.04.2017 следственным отделом по г. Норильску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой города.

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