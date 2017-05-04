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4 мая 2017, 11:15



Прокуратура Красноярского края запретила рекламировать продажу осетров в интернете.

Информация об обнаруженных сайтах была передана в суд Железнодорожного района Красноярска, который удовлетворил заявление о признании сайтов запрещенными. Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры. Напомним, ранее в Норильске суд вынес приговор местному жителю, незаконно перевозившему крупную партию рыбы ценных пород. За три десятка незаконно выловленных осетров мужчина тогда получил 210 часов исправительных работ.

Просмотров:59 В ходе мониторинга сотрудники краевой прокуратуры обнаружили четыре сайта с рекламой о продаже ценной рыбы, занесенной в Красную книгу (осетра, нельмы, стерляди и тайменя), говорится на сайте «Право».Информация об обнаруженных сайтах была передана в суд Железнодорожного района Красноярска, который удовлетворил заявление о признании сайтов запрещенными. Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.Напомним, ранее в Норильске суд вынес приговор местному жителю, незаконно перевозившему крупную партию рыбы ценных пород. За три десятка незаконно выловленных осетров мужчина тогда получил 210 часов исправительных работ.