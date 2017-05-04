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4 мая 2017, 11:27



Сотрудники норильской полиции поборолись за чемпионские звания для своих питомцев.

Всего за звание чемпионов Российской кинологической федерации боролись 165 участников более чем пятидесяти разных пород, представленных жителями Норильска и Дудинки. В числе участников были и норильские полицейские со своими питомцами. Так, сотрудник отдела по работе с личным составом отдела МВД России по г. Норильску майор внутренней службы Наталья Широбокова увела с мероприятия чемпиона породы терьер Джека Рассела. Хаски по кличке Наоми Вотс инспектора оперативной группы старшего лейтенанта полиции Александра Новосельцева завоевала чемпионский титул среди дам данной породы, а хаски по кличке Лайт полицейского-водителя отдельного взвода ППСП из Дудинки Евгения Пятышева занял 1-е место среди мужских особей. Еще одна сотрудница отдела МВД России по г. Норильску Анна Шишулина представила на выставке своего питомца породы цвергшнауцер, который стал лучшим представителем данной породы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Не остались без внимания и дети норильских стражей порядка. Так, третьеклассник Никита Широбоков занял второе место в конкурсе «Ребенок и собака», в котором свои навыки и умения достойно представлять собаку на ринге демонстрировали дети. Завершился праздник любителей четвероногих церемонией награждения и конкурсом костюмов.

Просмотров:55 Сотрудники норильской полиции со своими питомцами приняли участие в региональной выставке клуба служебного собаководства в Норильске. Спортивное состязание для участников и праздник для зрителей состоялись в норильском спортцентре «Радуга». Четвероногим участникам оценку давала квалифицированный судья из Москвы. Отбор лучших проводился в нескольких номинациях, но главной для владельцев была оценка «Лучший представитель породы».Всего за звание чемпионов Российской кинологической федерации боролись 165 участников более чем пятидесяти разных пород, представленных жителями Норильска и Дудинки. В числе участников были и норильские полицейские со своими питомцами.Так, сотрудник отдела по работе с личным составом отдела МВД России по г. Норильску майор внутренней службы Наталья Широбокова увела с мероприятия чемпиона породы терьер Джека Рассела. Хаски по кличке Наоми Вотс инспектора оперативной группы старшего лейтенанта полиции Александра Новосельцева завоевала чемпионский титул среди дам данной породы, а хаски по кличке Лайт полицейского-водителя отдельного взвода ППСП из Дудинки Евгения Пятышева занял 1-е место среди мужских особей. Еще одна сотрудница отдела МВД России по г. Норильску Анна Шишулина представила на выставке своего питомца породы цвергшнауцер, который стал лучшим представителем данной породы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Не остались без внимания и дети норильских стражей порядка. Так, третьеклассник Никита Широбоков занял второе место в конкурсе «Ребенок и собака», в котором свои навыки и умения достойно представлять собаку на ринге демонстрировали дети. Завершился праздник любителей четвероногих церемонией награждения и конкурсом костюмов.