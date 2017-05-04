Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 мая 2017, 15:01



Депутаты Дудинского городского Совета внесли изменения в бюджет города.

Внесены изменения в регламент городского Совета в части сроков внесения проектов решения. В новой редакции установлено требование вносить проекты не менее чем за 5 дней до заседания соответствующей постоянной комиссии горсовета. Ранее был принят срок в 10 дней до начала работы сессионного заседания. Действующее в муниципальном образовании город Дудинка положение о порядке размещения нестационарных объектов приведено в соответствие с изменениями в Земельном кодексе. Теперь для размещения некоторых видов нестационарных объектов и рекламных конструкций не требуется обязательное выделение земельного участка. Порядок и условия размещения таких объектов установлены постановлением правительства Красноярского края.

Просмотров:137 3 мая состоялось третье заседание девятой сессии. Народные избранники утвердили изменения в текущий бюджет города, согласно которым его доходная и расходная части увеличились на 10 миллионов 140 тысяч рублей. Межбюджетный трансферт из краевого бюджета в размере 9 миллионов рублей будет направлен на выполнение третьего этапа работ по замене участка тепловых и водопроводных сетей в коллекторе на улице Матросова. В соответствии с постановлением краевого правительства из бюджета Красноярского края также поступил 1 миллион 140 тысяч рублей для повышения уровня оплаты труда сотрудников городских и сельских библиотек.Внесены изменения в регламент городского Совета в части сроков внесения проектов решения. В новой редакции установлено требование вносить проекты не менее чем за 5 дней до заседания соответствующей постоянной комиссии горсовета. Ранее был принят срок в 10 дней до начала работы сессионного заседания.Действующее в муниципальном образовании город Дудинка положение о порядке размещения нестационарных объектов приведено в соответствие с изменениями в Земельном кодексе. Теперь для размещения некоторых видов нестационарных объектов и рекламных конструкций не требуется обязательное выделение земельного участка. Порядок и условия размещения таких объектов установлены постановлением правительства Красноярского края.