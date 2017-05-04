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4 мая 2017, 15:05



На Таймыре стартовала акция «Подари ребенку солнце».

Как отметила директор центра Анна Новопашина, суть акции заключается в том, чтобы помочь собрать в летние оздоровительные лагеря детей из малообеспеченных, многодетных, неполных и находящихся в социально опасном положении семей. «Не все имеют возможность подготовить своих детей к летнему отдыху. К примеру, в неполной семье одной матери с двумя детьми это сделать сложно. Акция «Подари ребенку солнце» проходит на Таймыре уже не первый год. Прежде ее организовывали три краевые социальные учреждения, которые с этого года объединились в МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский». В прошлом году в акции активно участвовали предприниматели и неравнодушные горожане. Мы надеемся, что в нынешнем году в этом благотворительном мероприятии также примет участие большое количество северян», - разъяснила Анна Новопашина. В рамках акции принимаются вещи, в том числе б/у. Приносить можно одежду, обувь, полотенца, сумки, рюкзаки, средства личной гигиены - все, что может быть нужным ребенку в лагере.

Просмотров:149 Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» проводит подготовку к летней оздоровительной кампании детей и объявляет благотворительную акцию «Подари ребенку солнце».Как отметила директор центра Анна Новопашина, суть акции заключается в том, чтобы помочь собрать в летние оздоровительные лагеря детей из малообеспеченных, многодетных, неполных и находящихся в социально опасном положении семей. «Не все имеют возможность подготовить своих детей к летнему отдыху. К примеру, в неполной семье одной матери с двумя детьми это сделать сложно. Акция «Подари ребенку солнце» проходит на Таймыре уже не первый год. Прежде ее организовывали три краевые социальные учреждения, которые с этого года объединились в МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский». В прошлом году в акции активно участвовали предприниматели и неравнодушные горожане. Мы надеемся, что в нынешнем году в этом благотворительном мероприятии также примет участие большое количество северян», - разъяснила Анна Новопашина.В рамках акции принимаются вещи, в том числе б/у. Приносить можно одежду, обувь, полотенца, сумки, рюкзаки, средства личной гигиены - все, что может быть нужным ребенку в лагере.