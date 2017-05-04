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4 мая 2017, 15:41



В поселке Потапово на Таймыре откроют боксерский клуб, который будет оборудован на грантовые средства.

Помещение, в котором будут два раза в неделю проходить кардио- и силовые тренировки, а трижды в неделю — тренировки-спарринги, соответствующим образом оформят, установят там боксерскую грушу. В рамках проекта запланировано проведение 13 общепоселковых «Зарядок здоровья», предтренировочных тематических лекций по истории развития бокса «От Олимпа до Потапово», товарищеский матч по волейболу с участием команды клуба «Потапыч» и сборной жителей поселка, и показательные выступления спортсменов «Боксерская перчатка». Участники клуба из подручных материалов изготовят уличный боксерский тренажер, чтобы приобщить односельчан к занятиям физкультурой и к ведению здорового образа жизни.

Просмотров:158 В марте текущего года в Потапово был проведен социологический опрос, в котором 75% респондентов в качестве спортивной дисциплины, которую следует развивать в поселке, назвали бокс. Отдел молодежной политики комитета культуры городской администрации инициировал создание проекта, который назвали «Потапыч». Проект стал победителем в районном конкурсе грантовых проектов «Таймыр — территория здоровья». Реализовывать проект с мая по сентябрь текущего года будут на базе сельского Дома культуры. Целевая группа, на которую он ориентирован — молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.Помещение, в котором будут два раза в неделю проходить кардио- и силовые тренировки, а трижды в неделю — тренировки-спарринги, соответствующим образом оформят, установят там боксерскую грушу.В рамках проекта запланировано проведение 13 общепоселковых «Зарядок здоровья», предтренировочных тематических лекций по истории развития бокса «От Олимпа до Потапово», товарищеский матч по волейболу с участием команды клуба «Потапыч» и сборной жителей поселка, и показательные выступления спортсменов «Боксерская перчатка».Участники клуба из подручных материалов изготовят уличный боксерский тренажер, чтобы приобщить односельчан к занятиям физкультурой и к ведению здорового образа жизни.