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4 мая 2017, 15:53



Итоги операции «Автобус» подвели в Норильске госавтоинспекторы.

В рамках административных расследований дорожные полицейские привлекли к ответственности 4 нарушителей правил пользования ремнями безопасности, по одному водителю было остановлено стражами порядка без документов, без тахографа, с техническими неисправностями транспортного средства, с загрязненными номерами, также в отношении одного водителя составлен административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора. К ответственности помимо сотрудников автотранспортных предприятий привлечено 2 должностных лица, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать по пресечению нарушений Правил водителями общественного транспорта в целях повышения безопасности пассажирских перевозок на территории Норильска.

Просмотров:198 Проходило оперативно-профилактическое мероприятие на территории Норильска с 27 апреля по 3 мая. В течение недели сотрудники ГИБДД проверили 56 маршрутных автобусов и выявили 10 фактов нарушения водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения.В рамках административных расследований дорожные полицейские привлекли к ответственности 4 нарушителей правил пользования ремнями безопасности, по одному водителю было остановлено стражами порядка без документов, без тахографа, с техническими неисправностями транспортного средства, с загрязненными номерами, также в отношении одного водителя составлен административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора. К ответственности помимо сотрудников автотранспортных предприятий привлечено 2 должностных лица, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать по пресечению нарушений Правил водителями общественного транспорта в целях повышения безопасности пассажирских перевозок на территории Норильска.