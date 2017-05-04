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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:54 В Норильске появились две новые достопримечательности: мемориальные доски Борису Колесникову и Анатолию Филатову
14:39 О героях войны и аджимушкайских каменоломнях. «Уроки мужества» для школьников проводят норильские полицейские.
14:30 В Норильске подведены итоги акции «Сохраним Память Великой Победы!» Каждый ветеран ВОВ получит по 27 тысяч рублей.
14:00 «Город вечного Солнца» покажут артисты «Хэйро».
13:50 «Дороги судьбы – дороги Победы!». В детском саду № 71 «Антошка» прошел концерт в честь ветеранов ВОВ.
13:04 В День Победы часть улиц Норильска будет перекрыта для движения автомобильного транспорта.
12:53 «Чтобы помнили!» - акция под таким названием, приуроченная к 72-й годовщине Великой Победы, состоится в Публичной библиотеке 9 мая.
12:35 В Норильске действует штормовое предупреждение, школьникам объявлена актировка, аэропорт работает по фактической погоде.
18:32 На шесть с половиной лет лишился свободы житель Норильска за сбыт и хранение наркотиков.
18:25 Два года и восемь месяцев лишения свободы. Таков приговор вынес суд виновнику ДТП, в котором погиб человек.
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