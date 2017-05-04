Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 мая 2017, 16:02



Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров пройдет по всей территории края.

Получить консультации можно по телефонам горячей линии территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске: 46–84–50 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Также можно будет обратиться непосредственно в краевое ведомство по телефону (391) 226-89-50. Оставить обращение можно на официальном сайте управления: http://24.rospotrebnadzor.ru/, а также направить в адрес территориального отдела в г. Норильске: г. Норильск, ул. Комсомольская, 31а, e-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru.

Просмотров:167 С 22 мая по 5 июня 2017 года управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю для жителей и гостей Красноярского края проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, а также действующим нормативным гигиеническим требованиям к этой категории товаров; по услугам детского отдыха.Получить консультации можно по телефонам горячей линии территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске: 46–84–50 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.Также можно будет обратиться непосредственно в краевое ведомство по телефону (391) 226-89-50.Оставить обращение можно на официальном сайте управления: http://24.rospotrebnadzor.ru/, а также направить в адрес территориального отдела в г. Норильске: г. Норильск, ул. Комсомольская, 31а, e-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru.