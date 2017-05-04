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4 мая 2017, 16:28



Кураторы советов домов Норильска прошли обучение по управлению общедомовым имуществом.

Первый семинар для участников проекта – 30 кураторов и активистов многоквартирных домов – провел председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Тема - «Управление общедомовым имуществом» - была выбрана не случайно. По итогам проекта в домах будут сформированы советы для эффективного управления и благоустройства, что предоставит новые возможности собственникам квартир. Как раз об этом шла речь на семинаре. Александр Пестряков рассказал активным собственникам о том, что общее имущество – это не только бремя для собственника, но и возможность извлечения дохода, возможность благоустройства придомовой территории и непосредственно подъездов. Также на семинаре обсудили технологии контроля правильности расчета общедомовых расходов в условиях нового законодательства. Двухчасовая встреча показала, что в Норильске высока потребность в просвещении активных собственников в вопросах эффективного управления своим многоквартирным домом. Участникам проекта предстоит еще узнать о правовых основах и способах управления домом, вопросах технической эксплуатации и тарифообразования. Напомним, проект «Советы многоквартирных домов – за чистый город» – победитель конкурса программы «Мир новых возможностей» и реализуется по инициативе союза «Северные промышленники и предприниматели» при грантовой поддержке компании «Норникель».

Просмотров:168 В Норильске состоялся семинар в рамках социального проекта «Советы многоквартирных домов – за чистый город». Проект направлен на улучшение социальной среды и инфраструктуры Норильска путем формирования экологической культуры потребления через вовлечение жильцов в процессы благоустройства и управления многоквартирными домами. Для этих целей в проекте реализуется многоступенчатая обучающая программа по эффективному управлению многоквартирными домами, в рамках которой до марта 2018 года состоится более 20 встреч и семинары с участием руководителей жилищно-коммунального хозяйства, городского хозяйства, жилищного фонда и других ведомств Норильска.Первый семинар для участников проекта – 30 кураторов и активистов многоквартирных домов – провел председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Тема - «Управление общедомовым имуществом» - была выбрана не случайно. По итогам проекта в домах будут сформированы советы для эффективного управления и благоустройства, что предоставит новые возможности собственникам квартир. Как раз об этом шла речь на семинаре. Александр Пестряков рассказал активным собственникам о том, что общее имущество – это не только бремя для собственника, но и возможность извлечения дохода, возможность благоустройства придомовой территории и непосредственно подъездов. Также на семинаре обсудили технологии контроля правильности расчета общедомовых расходов в условиях нового законодательства. Двухчасовая встреча показала, что в Норильске высока потребность в просвещении активных собственников в вопросах эффективного управления своим многоквартирным домом. Участникам проекта предстоит еще узнать о правовых основах и способах управления домом, вопросах технической эксплуатации и тарифообразования.Напомним, проект «Советы многоквартирных домов – за чистый город» – победитель конкурса программы «Мир новых возможностей» и реализуется по инициативе союза «Северные промышленники и предприниматели» при грантовой поддержке компании «Норникель».