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4 мая 2017, 16:52



Жителя спального района Норильска будут судить за незаконное хранение боеприпасов.

В феврале 2017 года в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия полицейские изъяли у 27-летнего жителя Оганера десять пистолетных патронов калибра 9 мм и сорок патронов калибра 5,6 мм для нарезного спортивно-охотничьего огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Стражи порядка установили, что больше 10 лет назад, осенью 2006 года, нуждаясь в денежных средствах, молодой человек собирал металлолом на свалке для последующей его сдачи в пункт приема металла. Среди металлолома он нашел пакет, внутри которого обнаружил 2 пачки патронов. Как объяснил полицейским сам мужчина, он хотел сдать найденные им патроны за вознаграждение, но со временем забыл про них. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию». Теперь молодому человеку грозит до четырех лет со штрафом. В ближайшие дни житель Оганера предстанет перед судом. Правоохранители напоминают, в соответствии с УК РФ лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Стражи порядка призывают норильчан, обладающих информацией о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, сообщать об этих фактах в полицию по телефонам: 47-24-01, 34-02-02 или 102.

Просмотров:169 Норильские полицейские провели расследование и направили в суд уголовное дело по обвинению жителя Оганера в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.В феврале 2017 года в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия полицейские изъяли у 27-летнего жителя Оганера десять пистолетных патронов калибра 9 мм и сорок патронов калибра 5,6 мм для нарезного спортивно-охотничьего огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Стражи порядка установили, что больше 10 лет назад, осенью 2006 года, нуждаясь в денежных средствах, молодой человек собирал металлолом на свалке для последующей его сдачи в пункт приема металла. Среди металлолома он нашел пакет, внутри которого обнаружил 2 пачки патронов. Как объяснил полицейским сам мужчина, он хотел сдать найденные им патроны за вознаграждение, но со временем забыл про них.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию». Теперь молодому человеку грозит до четырех лет со штрафом. В ближайшие дни житель Оганера предстанет перед судом.Правоохранители напоминают, в соответствии с УК РФ лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Стражи порядка призывают норильчан, обладающих информацией о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, сообщать об этих фактах в полицию по телефонам: 47-24-01, 34-02-02 или 102.