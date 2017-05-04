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4 мая 2017, 16:52

Жителя спального района Норильска будут судить за незаконное хранение боеприпасов.


Норильские полицейские провели расследование и направили в суд уголовное дело по обвинению жителя Оганера в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.
В феврале 2017 года в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия полицейские изъяли у 27-летнего жителя Оганера десять пистолетных патронов калибра 9 мм и сорок патронов калибра 5,6 мм для нарезного спортивно-охотничьего огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.
Стражи порядка установили, что больше 10 лет назад, осенью 2006 года, нуждаясь в денежных средствах, молодой человек собирал металлолом на свалке для последующей его сдачи в пункт приема металла. Среди металлолома он нашел пакет, внутри которого обнаружил 2 пачки патронов. Как объяснил полицейским сам мужчина, он хотел сдать найденные им патроны за вознаграждение, но со временем забыл про них.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию». Теперь молодому человеку грозит до четырех лет со штрафом. В ближайшие дни житель Оганера предстанет перед судом.
Правоохранители напоминают, в соответствии с УК РФ лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Стражи порядка призывают норильчан, обладающих информацией о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, сообщать об этих фактах в полицию по телефонам: 47-24-01, 34-02-02 или 102.

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14:57   Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Георгиевская лента» стартовала в Дудинке. 14:34   «КрасАвиа» увеличит число рейсов из Норильска на время реконструкции аэропорта Норильск.
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11:27   Сотрудники норильской полиции поборолись за чемпионские звания для своих питомцев. 11:15   Прокуратура Красноярского края запретила рекламировать продажу осетров в интернете.
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17:14   В Норильске подведены промежуточные итоги ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы!». 16:22   Квартирантка ограбила хозяина квартиры. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
16:14   В Талнахе оперативники задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты жителя района. 15:52   Красноярцы могут стать участниками рекорда России по объятиям.
14:39   «Чтобы помнили!». Акция, приуроченная к очередной годовщине Великой Победы, пройдет 9 мая в Публичной библиотеке. 14:37   Юный солист из Дудинки покорил жюри Всероссийского фестиваля песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера.
14:12   Речной круизный туризм в России набирает обороты, и Норильск становится все популярнее. 13:55   Книгу о северной кухне презентуют на встрече Арктического совета.
13:44   «Енотики» ждут малышей. В Норильске открывается очередная группа раннего развития малышей. 13:38   Норильская прокуратура следит за соблюдением прав строителей перинатального центра и ведет прием прямо на стройплощадке.
13:01   В Норильске полицейские проводят для школьников «Уроки мужества». 12:01   Персональная выставка норильского художника открылась в столице Таймыра.
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